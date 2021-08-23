عاجل.. السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس النيابة الإدارية الجديد (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،، اليوم، حلف اليمين الدستورية للمستشار عزت أبو زيد عبدالرحمن، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، اعتباراً من يوم 21 أغسطس الجاري، وذلك وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

منح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

كما قرر الرئيس منح المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة.

السيسي يعرب عن تقديره لجهود المنشاوي: تحمل تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة

وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتداداً للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الإداري الحكومي.