البنك العربي الأفريقي الدولى يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وحلول الدفع الرقمية
كتب:
الوطن
01:28 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
دينا ذكرى
أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتوفيرأحدث حلول الدفع الرقمية الآمنة عبر الموقع الالكترونى الخاص بالجامعة البريطانية للحد من التعامل النقدي وإتاحة حلول جديدة للدفع الالكترونى تماشياً مع استراتيجية ونهج الدولة للتحول الرقمي والحد من التعاملات النقدية.
وسوف تتيح الاتفاقية للطلاب إمكانية سداد مصروفات التقديم للجامعة ومصروفات العام الدراسي من خلال الموقع الالكترونى للجامعة اوماكينات نقاط البيع POS وذلك لتيسير عملية الدفع على الطلاب والأهالي.
و في ذلك النطاق صرحت دينا زكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الافريقى الدولي: " يمثل التحول الرقمي أهمية كبيرة في ظل الظروف الطارئة التي فرضت على العالم بسبب جائحة كورونا، دعم التكنولوجيا المالية التي تسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية أصبح اتجاه السوق العام، لذلك يحرص البنك العربي الافريقى الدولي على توفير كافة الدعم والخدمات الرقمية لمختلف القطاعات و خاصة قطاع التعليم لتيسير عملية الدفع الإلكتروني لطلبة المدارس و الجامعات، ونحن فخورون بأننا سنقدم خدماتنا لمؤسسة تعليمية متميزة مثل الجامعة البريطانية.
"ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك 2021-2025 الساعية للتحول الرقمي والتوسع في المدفوعات الالكترونية وميكنة العديد من عمليات وخدمات البنك.