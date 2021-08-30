البنك العربي الأفريقي الدولى يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وحلول الدفع الرقمية

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتوفيرأحدث حلول الدفع الرقمية الآمنة عبر الموقع الالكترونى الخاص بالجامعة البريطانية للحد من التعامل النقدي وإتاحة حلول جديدة للدفع الالكترونى تماشياً مع استراتيجية ونهج الدولة للتحول الرقمي والحد من التعاملات النقدية.

وسوف تتيح الاتفاقية للطلاب إمكانية سداد مصروفات التقديم للجامعة ومصروفات العام الدراسي من خلال الموقع الالكترونى للجامعة اوماكينات نقاط البيع POS وذلك لتيسير عملية الدفع على الطلاب والأهالي.

و في ذلك النطاق صرحت دينا زكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الافريقى الدولي: " يمثل التحول الرقمي أهمية كبيرة في ظل الظروف الطارئة التي فرضت على العالم بسبب جائحة كورونا، دعم التكنولوجيا المالية التي تسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية أصبح اتجاه السوق العام، لذلك يحرص البنك العربي الافريقى الدولي على توفير كافة الدعم والخدمات الرقمية لمختلف القطاعات و خاصة قطاع التعليم لتيسير عملية الدفع الإلكتروني لطلبة المدارس و الجامعات، ونحن فخورون بأننا سنقدم خدماتنا لمؤسسة تعليمية متميزة مثل الجامعة البريطانية.

"ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك 2021-2025 الساعية للتحول الرقمي والتوسع في المدفوعات الالكترونية وميكنة العديد من عمليات وخدمات البنك.