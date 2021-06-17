‎وظائف خالية بعدد من البنوك منها البنك العربي وبنك مصر وsaib

طرحت مجموعة من البنوك العاملة في المصرف المصري، عددا من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات ومهام للحصول عليها، تستعرضها «الوطن»، في ضوء خدماتها الإخبارية المصرفية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

وظيفة البنك العربي

نوه البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن حاجته إلى Telesales Team leader/Supervisor، بشروط هي:

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب مماثل في المجال المصرفي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اتصالات ممتازة ومهارات شخصية.

وظيفة بنك saib

كما أعلن بنك saib عبر صفحته الرسمية على موقع "لينكد إن" عن وظيفة خالية، وهي مساعد مدير علاقات الشركات بشروط ومهام هي:

- الاقتراب من العملاء المحتملين والتعامل مع العملاء الحاليين بنجاح.

- تحليل البيانات المالية وإعداد مذكرات اقتراح الائتمان.

- متابعة ومراقبة حسابات العملاء ووضعهم المالي عن كثب.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الشركات.

- مصدق على الائتمان.

- بكالوريوس تجارة أو اقتصاد أو دراسات ذات صلة.

- كفاءات اتصال وتفاوض جيدة جدا.

وظيفة بنك مصر

وشارك بنك عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» ليعلن حاجته إلى "Senior Frontend Developer"، بشروط ومؤهلات للإتحاق والعمل لدى البنك وهي:

- تشكيل وتنفيذ حلول التكنولوجيا / الأعمال للمساهمة في التمايز التنافسي لمؤسسة العميل.

- استخدام تقنيات تطوير البرامج المختلفة للتطوير السريع للحلول الإبداعية والفعالة التي تعزز مجموعة التكنولوجيا الخاصة بمنظمة العميل.

- التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لتنفيذ قصص المستخدمين، وكتابة الاختبارات، وتقديم وظائف منتج جديدة / محسنة باستمرار.

- التواصل مع فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية لحل التبعيات التقنية في أثناء التنفيذ.

- تقديم التقارير إلى Frontend TL.المؤهلات والمهارات المطلوبة:

خبرة أكثر من 5 سنوات في تطوير البرمجيات الإجمالية.

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما شابه ذلك، درجة متقدمة يفضل مع سجل متميز من التحصيل الأكاديمي.

- خبرة في العمل مع HTML / CSS.

- خبرة في إطارعمل JavaScript للواجهة الأمامية الحديثة ، مثل: Angular 5+ أو ReactJS.معرفة ممتازة بجافا سكريبت الخام.

- معرفة جيدة بأطر الواجهة الأمامية (التمهيد، الأساس، إلخ).

- معرفة ممتازة بـ CSS (3).

- معرفة ممتازة بـ HTML (5).معرفة جيدة بـ SVG.

- معرفة جيدة بـ Node JS.معرفة إصدار ECMAScript الجديد 2015.

- معرفة UML الجيدة هي علامة زائد.

- خبرة في الممارسات الهندسية مثل إعادة بناء التعليمات البرمجية وأنماط التصميم والتطوير القائم على الاختبار والتكامل المستمر وبناء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة عالية وأمن التطبيقات.

- خبرة في بناء الجلب، الكارما، اختبار وحدة الياسمين ميزة إضافية.

- خبرة في منهجيات التطوير السريع.

وظيفة شركة فيزا

وأخيرا أعلنت شركة فيزا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" عن وظيفة خالية، وهي "VCAS Sales Manager (CEMEA)" للعمل لدى الشركة بالقاهرة، بشروط وهي:

- تحقيق أهداف المبيعات السنوية لمبيعات تصديق المستهلك من Visa) (VCAS، بالشراكة مع مسؤولي الحسابات.

- أخذ العملاء عن طريق دورة المبيعات من التنقيب إلى الحل إلى هيكل الصفقة إلى التعاقد.

- تطوير إستراتيجية المبيعات لتسريع المبيعات، بما في ذلك تحديد أهداف العملاء المحتملة العالية، وحالات الاستخدام، والقطاعات، وما إلى ذلك.

- قيادة برنامج توليد الرصاص والتنقيب وضمان الاستجابة الجيدة للعملاء المحتملين الجدد القادمين.

- العمل مع شركاء متعددي الوظائف في الدولة لضمان حصولنا على ما نحتاجه لنكون ناجحين مع عملائنا.

- الشراكة مع فريق VCAS Product لتطوير إستراتيجية الذهاب إلى السوق والتأكد من حصولنا على عرض القيمة المناسب وبناء المنتج لتلبية احتياجات العملاء.

- العمل مع قسم التسويق للتأكد من أن المواد التي تواجه عملائنا ممتازة وتساعد في تسريع عملية التعلم والمبيعات.

- العمل مع الشؤون المالية لضمان هيكل الحوافز المناسب والنمذجة وهيكل مراجعة الصفقات التحفيزية وعملية الموافقة.

- العمل مع Legal لضمان عقود العملاء التي تؤدي إلى نتائج ناجحة لكل من Visa وعملائنا.

- العمل مع فريق Cardinal وخدمات Visa Client للتسليم من البيع إلى التنفيذ وضمان إدارة المشاريع بشكل جيد.

- دفع مسارات العمل الرئيسية لنمو VCAS.

- خبرة أكثر من 10 سنوات في الصناعة والمبيعات وإدارة المنتجات وتنظيم الإستراتيجيات و / أو الاستشارات الإدارية.

- سجل حافل بالنجاح في تطوير وبناء وإطلاق وتسويق منتجات التكنولوجيا التي تسعد العملاء.

- مهارات استماع وتواصل ممتازة (شفهيًا وكتابيًا)، وحضور تنفيذي، يجب أن تكون قادرًا على التواصل مع كبار المديرين التنفيذيين للعملاء.

- القدرة على شرح المفاهيم التجارية والتقنية المعقدة لجمهور عريض بطريقة ودودة للتأثير ودفع التكيف.

- إظهار القيادة الفكرية والاستعداد للتفكير بشكل خلاق وتحديد طرق جديدة للابتكار والتمييز بين المنتجات مع دليل على نتائج الأعمال الملموسة.

- شغوف بما تفعله ومتحمّس لفرصة تحويل المدفوعات التي تعمل لصالح الشركة الرائدة في هذا المجال.

- امتلاك مستوى عالٍ من الاحتراف والمهارات القيادية لبناء علاقات تجارية وثقة واحترام مع شركاء العمل والموردين.

- القدرة على العمل بشكل مستقل في التنسيق عبر الأنشطة الوظيفية، والحصول على دعم ورفع المشكلات في المنعطفات الحرجة بشكل مناسب.

- المعرفة أو الخبرة المفضلة في طرق المصادقة، 3DS / EMV 3DS، حلول البيانات والمخاطر