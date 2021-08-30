تشييع جثمان نجل شقيق «أبو العينين شعيشع» بمسقط رأسه في كفر الشيخ 

شيّع المئات من أهالى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، جُثمان الحاج مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، مُنذ قليل، والذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن عُمر يُناهز 74 عاماً، إثر أزمة قلبية مُفاجئة.

آداء صلاة الجنازة

وخرج جُثمان الراحل من منزله الذى كان يُقيم به مع أُسرته بشارع بورسعيد ببيلا، وفقا لأسرته، وأدى أهالى مدينة بيلا صلاة الجنازة على جُثمانه فى الساحة المُخصصة لصلاة الجنازة بالمقابر، مُواصلين تشييع جُثمانه إلى مثواه الأخير ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، فى جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهالى بيلا، ومُحبى عمّه القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع.

عزاء الراحل الحاج مصطفى شعيشع

ومن المُقرر، أن يتم إقامة عزاء للراحل الحاج مصطفى شعيشع، اليوم الإثنين، أمام منزله بشارع بورسعيد ببيلا، ويُشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ومُحبى القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع.

كان الحُزن قد خيَّم على أهالى مدينة بيلا، بعد وفاة نجل شقيق القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع،

وُلد مصطفى أحمد شعيشع، عام 1947م، فى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو الابن الثانى للقارئ الراحل الشيخ أحمد شعيشع، وكان يعمل مُوظفاً بالشباب والرياضة، وكان مشهوداً له بالسُمعة الحسنة والاحترام والتواضع بين أهالى مدينة بيلا.

وكان الراحل حريصاً على استقبال مُحبى عمّه القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، فى منزله بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وكان آخر ظهور له فى يوم 23 يونيو الماضى خلال إحياء الذكرى السنوية العاشرة لرحيل عمّه القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، حيث استقبل عشرات الصحفيين والإعلاميين فى منزله للحديث عن عمّه الراحل، كما استقبل أيضاً الدكتور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والذى شارك فى إحياء الذكرى نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف، وقُراء القرآن الكريم، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية.

جدير بالذكر، أن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، يُعد واحداً من أعلام دولة التلاوة فى مصر والعالم الإسلامى، حيث وُلد فى مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فى 12 أغسطس من عام 1922م، وحفظ القرآن الكريم فى كُتاب المدينة، وتُوفى فى 23 يونيو من عام 2011م، عن عُمر يُناهز الـ89 عاماً، قضى خلالها رحلة عامرة فى تلاوة القرآن الكريم فى مشارق الأرض ومغاربها.