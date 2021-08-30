تعرف على موعد ظهور كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

يترقب مشجعو الشياطين الحُمر، موعد ظهور كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، بعدما نجحت إدارة النادي الإنجليزي، في الاتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي، على نيل خدمات قائد منتخب البرتغال، ليتواصل موسم الانتقالات الصيفي المثير في 2021، والذي شهد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مجانا، وظهر البرغوث الأرجنتيني لأول مرة مع فريقه الفرنسي بالأمس ضد ستاد ريمس بالدوري الفرنسي.

ويسعى كريستيانو رونالدو إلى التألق من جديد في صفوف مانشستر يونايتد، والذي لعب في صفوفه خلال الفترة بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، ثم يوفنتوس الإيطالي.

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