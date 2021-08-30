كلية الثروة السمكية.. كل ما تريد معرفته عن الأقسام والأوراق المطلوبة

أنشئت كلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، عام 2013، كإحدى الكليات المتخصصة التي تلبي احتياجات السوق، ونظراً لأن كفر الشيخ تنتج نحو 45% من إجمالي إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية، قبل إنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط في منطقة غليون والذي جرى إنشاؤه في عام 2015، لتصبح من الكليات المهمة والتي تُخرج طلاب بلا بطالة، حيث يجرى الاستعانة بهم في مشروع الاستزراع السمكي والكثير من المشروعات داخل المحافظة، وتقبل الكلية أعدادا محددة من الطلاب، لذلك يبحث الكثيرون من خريجي الثانوية العامة عن الأقسام والأوراق المطلوبة والتنسيق لكلية الثروة السمكية وعلوم المصايد في كفر الشيخ.

وتستعرض « الوطن»، كل ماتريد معرفته عن كلية الثروة السمكية والأقسام والأوراق المطلوبة والتنسيق، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

أهمية إنشاء كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ

جاء القرار الجمهوري بإنشاء كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ، لتحقيق احتياجات سوق العمل بالمحافظة، نظراً لأنها تنتج نحو 45% من إجمالي إنتاج الجمهورية من الأسماك ولانتشار المزارع السمكية ووجود بحيرة البرلس بالمحافظة، فضلا عن إعداد كوادر فنية متخصصة ذات مهارات تنافسية عالية، وباحثين متميزين، بما يسهم في خدمة البيئة والمجتمع، وتأهيل الطالب تأهيلاً علمياً جيداً لدراسة البيئة البحرية والنهوض بالصيد والاستزراع السمكي، وتعليم الطلاب التفريغ وأنواع الأسماك وتنشيط السوق المصري، وتشجيع الاستثمار البحري، وفتح مجالات تدريبية لإعداد الكوادر الفنية والتقنية للمساهمة في برامج التنمية البحرية والاستزراع والتفريخ والتصنيع.

كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ.. الأقسام والتخصصات

تضم كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ 3 أقسام رئيسية وهي قسم الاستزراع المائي، ومهمته إعداد أخصائي استزراع مائي، يهتم بإنشاء المزارع السمكية وطرق تربية الأسماك والأحياء المائية الأخرى وتفريخها على نطاق تجاري والاهتمام بتغذية وصحة الأسماك وتكاثرها وتفريخها وكذلك استزراع الكائنات البحرية الغير التقليدية مثل الأعشاب البحرية والمحار والجلد شوكيات والقشريات بالإضافة إلى المقدرة على إرشاد المزارعين إلى التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي.

كما تضم كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ ، قسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي، ويقوم بإعداد إخصائي في تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي، ملما بكل الطرق الحديثة في صناعة وتغليف وحفظ الأسماك، وأيضاً دراسة كيفية الارتقاء بجودة هذه المنتجات ومعرفة الطرق الحديثة والجينات لإنتاج سلالات جديدة ذات معدلات نمو عالية وذات لحوم عالية في البروتينات، كما تضم قسم المصائد المائية، ويجرى الاستعانة بخريجي الكلية في مشروعات الاستزراع كبركة غليون.

كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ.. التنسيق

وتخضع كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ للتنسيق في المرحلة الثانية التي من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء، وفقا لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن ينخفض تنسيقها عن العام الماضي مثلما انخفض تنسيق كافة الكليات لانخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة 2021.

كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ.. الأوراق المطلوبة للتقديم

وتتطلب كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ، عددا من الأوراق للتقديم وهي أصل شهادة الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، صوورة منها، صورة بطاقة الترشيح المقبول بها الطالب، ، وأصل شهادة الميلاد، ومنها وصورة البطاقة الشخصية، و8 صور شخصية، ونموذج 2 جند للذكور.