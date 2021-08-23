أول رد من جامعة كفر الشيخ على حريق المدرج: لجنة لمعرفة أسبابه  

أكد بيان صادر عن جامعة كفر الشيخ، منذ قليل، نجاح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق محدود شب في وقت مبكر من صباح اليوم، بمدرج الطابق الثالث بكلية الثروة السمكية وعرف إعلاميا بحريق جامعة كفر الشيخ، دون إصابات في الأرواح وتم السيطرة عليه وإخماده في دقائق معدودة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد موقع الحريق

وأضاف البيان، أن الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تفقد موقع حريق جامعة كفر الشيخ المحدود الذي شب في مدرج بكلية الثروة السمكية، رافقه الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة السابق، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهواري عميد الكلية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة المعاينات وتشكيل لجنة للتحقيق

ووجّه رئيس الجامعة الشكر إلى محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، واللواء أشرف درويش مدير أمن كفرالشيخ، ورجال الحماية المدنية، لسرعة الاستجابة والانتقال وإخماد الحريق الذى شبّ فى المدرج، كما وجه رئيس الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة المعاينات وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق .

وكان حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين في مدرج بالطابق الثالث بكلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه بجانب 5 سيارات إسعاف لتأمين الحريق، وجرى السيطرة عليه دون وقوع إصابات، بينما انتقل المحافظ وقيادات الجامعة والأدلة الجنائية إلى موقع الحريق لإجراء معاينة، ومعرفة أسبابه.