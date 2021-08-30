«الشكاوي الحكومية» تحل أزمة طفح خزانات الصرف بقرية «شلقام» بالمنيا

استجابت محافظة المنيا، لشكاوي العشرات من أهالي قرية «شلقام»، شمال المحافظة، إثر تضررهم من طفح خزانات الصرف بالشوارع وداخل المنازل لمدة 10 أيام متصلة، الأمر الذي أدي إلي إعاقة السير بالطرقات، حيث أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار عن كسح تجمعات المياه، واستخدام الرمال الصفراء لإعادة تمهيد الطريق الغربي والشرقي بالمنطقة محل الشكوى.

شكوى من أهالي قرية شلقام بمركز بني مزار لمنظومة الشكاوي الحكومية

وكان عدد من الأهالي المقيمين بقرية شلقام بمركز بني مزار، شمال المنيا، أرسلوا شكوي إلي منظومة الشكاوي الحكومية، تفيد بتضررهم الشديد من الطفح المتكرر لمياه الخزانات الخاصة بالعقارات السكنية بالقرية، لمدة دامت أكثر من عشرة أيام، مما أدى إلى صعوبة التحرك واستخدام الطرق، وإعاقة المارة، وبالتنسيق مع أجهزة المحافظة تدخلت الوحدة المحلية وتمكنت من إزالة أسباب الشكوي وحلها بشكل جذري من خلال كسح تجمعات المياه وإعادة تمهيد الطرق والشوارع المتضررة.

الاستجابة للشكاوى المتعلقة بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين

وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع عدد من الشكاوى والاستغاثات التي تم رصدها، الواردة إليها من المواطنين، والتي تتعلق بقطاعات مختلفة، ونجحت المنظومة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لهذه الاستغاثات، وإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات الواردة، وإزالة أسبابها، وخاصة التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

يشار أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يعقد لقاءاً دوريا مفتوحاً مع المواطنين، ضمن مبادرة "ساعة مع مسؤول"، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين والعمل علي حلها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.