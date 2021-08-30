«روتاراكت» و«روتاري التحرير» ينظمان قافلة طبية لخدمة أهالي «عرب غمازة»

استمرارًا للجهود الاجتماعية التي يبذلها نادي روتاراكت التحرير، نظّم النادي قافلة طبية بالتعاون مع نادي روتاري التحرير، بدأت في منطقة «عرب غمازة» التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة، مستهدفين الكشف الطبي على أهالي المنطقة النائية التي تعاني من نقص الكثير من الخدمات، وأبرزها الاحتياجات الطبية.

وشملت القافلة الطبية تخصصات مختلفة من الأطباء لتغطية الكشف على أهالي المنطقة في تخصصات متعددة، وبحسب ما ذكرته ميريت أيمن، رئيس نادي روتاراكت التحرير، التي قالت في حديثها لـ«الوطن»، إن القافلة استهدفت مساعدة أكبر عدد من مواطني «عرب غمازة»، والكشف عليهم طبيًا في تخصصات مختلفة.

رئيس روتاراكت التحرير: استهدفنا الكشف على 300 حالة

وأوضحت «ميريت» أن القافلة لم تكتف فقط بالكشف الطبي، والحالات التي تستدعي التدخل الجراحي والعمليات، سيتم مساعدتها في ذلك، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم بشكل مجاني، كما أن القافلة تشمل الصيدلية التي تحتوي على الأدوية.

وذكرت «ميريت» أن اختيار «عرب غمازة» تحديدًا لأنها منطقة نائية محرومة من خدمات كثيرة، وأنه تم الاستعداد للقافلة الطبية منذ شهر يوليو الماضي، لمعرفة الاحتياجات الطبية اللازمة، وأن العدد المستهدف من تقديم الدعم الطبي من 200 إلى 300 حالة مرضية.

أستاذ طب أطفال: الأطفال ذات الحالات الصعبة يتم نقلها لـ«أبو الريش»

الدكتورة أمل السيسي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة مستشفى أبو الريش، من المشاركين أيضًا في قافلة «عرب غمازة» رحبت كثيرًا بالمشاركة في المنطقة النائية المحرومة من الخدمات، لمساعدة الأطفال وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي أو الفحوصات الأكثر دقة، سوف يتم تحويلها إلى مستشفى أبو الريش لإجراء اللازم.

«طب العيون» أيضًا من التخصصات التي اشتركت في القافلة الطبية، وهو ما أوضحه الدكتور محمد إمام، طبيب العيون في مركز برادة للعيون، التي ذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المركز الطبي مع نادي «روتاراكت التحرير»، وأوضح أن جميع الكشوفات تتم مجانًا، وأن أغلب الحالات التي يتم التعامل معها تكون مصابة بالمياه البيضاء ومشاكل بالشبكية.

وتابع «إمام» أن الكثير من أهالي هذه المناطق النائية التي تستهدف القوافل الطبية، يعانون من مرحلة متأخرة من المياه البيضاء على العين، وأيضًا تزايد مشاكل الشبكية بسبب الإصابة بمرض السكر.

استشاري سلوكيات أطفال: وضع الأطفال النفسي في هذه المناطق صعب

ومن طب العيون إلى سلوكيات الأطفال، أوضحت الدكتورة سناء عبدالرؤوف، استشاري أمراض التخاطب ومؤسسة «هيا نعلم أطفالنا»، أنها تستهدف الكشف عن الأطفال أصحاب المشاكل النفسية والسلوكية، إذ أكدت أن الكثير من الأطفال في هذه المناطق يعانون من فرط الحركة والتوحد والتأخر في النطق.

وتابعت «سناء» أنه سيكون هناك متابعة شهرية وزيارات للأمهات للتوعية الدائمة ومعرفة ماذا تم تحقيقه مع الأطفال، خاصة أنها أشارت إلى أن وضع الأطفال النفسي في هذه المناطق غير جيد على الإطلاق، بسبب عدم الوعي الكافي بين الأهالي الذين يتركون أطفالهم لسن متأخر دون حديث.

أما تخصص أمراض الجلدية، شاركت الدكتور عبير فودة، استشاري أمراض الجلدية والليزر والتجميل، وهي أيضًا عضوة في نادي الروتاري، في القافلة الطبية في «عرب غمازة»، موضحة أنها تحرص على الكشف على الأهالي من الأمراض الجلدية التي تنتشر بصورة كبيرة، وأن الكثير من الأمراض الجلدية في هذه المناطق تكون ما بين الحساسية لدى الأطفال والعدوى.