المالية: كل من يبيع سلعة على «فيس بوك» يجب أن يفتح ملفا ضريبيا

قال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمنافذ والمراكز الضريبية بمصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان هذا النشاط يجري عبر الإنترنت، والشركات التي لديها نشاط على الإنترنت مثل وغيرها من شركات التجارة عبر الإنترنت مسجلة وملتزمة بتوريد الضرائب في مواعيدها، ولكن هناك شركات وأشخاص يتاجرون عبر الـ«فيسبوك» أو الإنترنت، وهؤلاء مطالبون وفقًا للقانون بفتح ملفات ضريبية.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فإن من يبيع سلعة أو يقدم خدمة تخضع لضريبة القيمة المضافة فهو مطالب بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب.

تأسيس وحدة لمتابعة التجارة الإلكترونية

ولفت رئيس قطاع المناطق والمنافذ والمراكز الضريبية بمصلحة الضرائب، إلى أنهم بدأوا تأسيس وحدة داخل المصلحة لمتابعة التجارة الإلكترونية، وسيوقعون بروتوكول مع وزارة الاتصالات للحصول على المعلومات اللازمة التي تساعدهم في معرفة من يتاجرون على الإنترنت.

وشدد على أن أي شخص يتاجر على الإنترنت حتى لو لديه صفحة على «فيس بوك» يجب أن يفتح ملفًا ضريبًا في مصلحة الضرائب.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبي، وأن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.