 الضرائب: إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة

كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إحالة 10 شركات بمركز كبار المموليين إلى النيابة العامة هذا الأسبوع لعدم الإلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

التحويل للنيابة حال عدم الاستجابة

وقال عبد القادر، إن الشركات العشر التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك، موضحا أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم الاستجابة تم تحويلهم للنيابة.

وأشار إلى أنه بذلك بلغ عدد الشركات التى تم إحالتها للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة إلى 53 شركة حتى الأن، منها 23 شركة لم تلتزم بالانضمام للمنظومة فى مرحلتيها الأولى والثانية و30 شركة لم تلتزم فى المرحلة الثالثة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.

إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم

وتابع: أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

المالية والمصلحة تقدمان التسهيلات والدعم للشركات

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكترونى: einvoice_support@efinance.com.eg

بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( 195) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولى المهن الحرة (بمدينة نصر)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات اعتبارا من 15/9/2021.