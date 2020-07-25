محمد معيط: الفاتورة الإلكترونية للأفراد ستكون إجبارية بدء من يناير

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بحلول 30 يونيو من العام المقبل ستُدار الوزارة إلكترونيًا، وذلك بنسبة 100%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أن الوزارة تُدار حاليًا بالكامل بنظام الميكنة، لكن ما سيحدث في 30 يونيو المقبل أن كل الأنظمة ستتكامل مع بعضها.

وتابع: "بنهاية ديسمبر الجاري، ستكون 90% من صادرات وواردات مصر تدار إلكترونيًا بالكامل من خلال المراكز اللوجستية، وبحلول مارس سيتم استكمال نسبة الـ10% الباقية، حتى نقلل المدة الزمنية للإفراج لتكون 5 أيام في المتوسط، وقد تكون 3 أيام".

وأردف، أنه بحلول شهر نوفمبر ستكون الفاتورة الإلكترونية إجبارية لكل الشركات بنظام "business to business"، كما سيجرى ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، وسيتم العمل على ميكنة نظام الفحص، وفي 1 يناير ستكون الفاتورة الإلكترونية إجبارية للأشخاص الطبيعيين.