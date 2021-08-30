مباحثات بين كوت ديفوار ومالي لتعزيز التعاون عبر الحدود بينهما

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن كوت ديفوار ومالي تخططان لوضع خارطة طريق لتنشيط أنشطة التعاون عبر الحدود بينهما، حيث عقدت اللجنة المشتركة لتجسيد الحدود بين مالي وكوت ديفوار اجتماعها الأول في 24 و25 و26 أغسطس 2021، في غرفة الاجتماعات بفندق جراند هوتيل في العاصمة المالية باماكو.

اجتماع لإطلاق عملية تجسيد و ترسيم الحدود المشتركة وتعزيز التعاون

وترأس الوفد الإيفواري دياكاليديا كوناتي، الأمين التنفيذي للجنة الوطنية للحدود في كوت ديفوار، في حين ترأس الوفد المالي عبد الله فاسكوي، المستشار الفني المسؤول عن قضايا الحدود في وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية «MATD».

وكان الهدف العام لهذا الاجتماع إطلاق عملية تجسيد وترسيم الحدود المشتركة وتعزيز التعاون عبر الحدود بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية «APA NEWS».

واستهدف الاجتماع وضع جدول زمني لأنشطة ترسيم الحدود بين البلدين، والمضي قدما في المصادقة الثنائية على مشروع اتفاق إطار التعاون عبر الحدود بين مالي وكوت ديفوار.

وأشاد رئيسا الوفدين في كلمتيهما بعقد الاجتماع الذي يعكس رغبة رئيسي الدولتين في مواجهة تحدي الاستقرار في البلدين.

ويبلغ طول الخط الحدودي بين كوت ديفوار ومالي حوالي 532 كم، الهدف من كل الطرفين هو تحويل المناطق العابرة للحدود إلى مساحات للرفاهية والتعايش والتفاهم التام.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية إطارية لتجسيد الحدود المشتركة في يوليو عام 1999 في العاصمة المالية باماكو، وينبغي أن تتيح الجلسة تحقيق معالم جديدة في ترسيم الحدود وتطوير المناطق الحدودية من خلال التعاون عبر الحدود.

في نهاية الجلسة ، قدم الوفدان توصيات توعية واسعة للسلطات والجهات الفاعلة والشركاء وسكان الحدود طوال عملية تجسيد خط الحدود.

واتفق الطرفان على احترام الجدول الزمني المشترك المقترح في تقييم الميزانية لحملات تعيين وترسيم الحدود، وتعبئة الموارد من قبل اللجنة من الدول والشركاء الماليين التقنيين لإنجاز المشروع في الوقت المناسب.

كما التقى أعضاء اللجنة المشتركة لتجسيد الحدود بين كوت ديفوار ومالي مع وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، الدكتور عبد الله مايجا، وهو رمز لالتزام باماكو بمشروع ترسيم الحدود.