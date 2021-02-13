كورونا يواصل إصاباته حول العالم.. و«كوت ديفوار» تحذر من انفجار وبائي

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» انتشاره السريع حول العالم، وبلغ إجمالي إصاباته حتى الآن، 108703575، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم، 2392308.

وبلغ مجموع حالات التعافي من الفيروس حول العالم، 80715584، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

حذر وزير الصحة في ساحل العاج «كوت ديفوار» أوجين أكا أويلي، أمس الجمعة، من انفجار وبائي داخل البلاد بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لكورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وقال أويلي، إن بلاده سجلت 30526 إصابة و171 وفاة، داعيا حكومة «كوت ديفوار» إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجول وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص كورنا في جميع المدارس.

الصحة البرازيلية تسجل 51546 إصابة جديدة بكورونا

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 51546 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 9765455 إصابة و1288 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 237489.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، تسجيل 496 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 477656حالة.

وأضافت الصحة المغربية، في نشرة يومية، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات إلى 8450 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى تسجيل 631 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ مجموع حالات التعافي من كورونا في البلاد457956 حالة.

من جانبه، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن مراكز الرصد الوبائي سجلت أمورا مقلقة تتعلق بتزايد أعداد الإصابات بكورونا.

وأوضح التميمي، خلال زيارته لمحافظات النجف والمثنى والديوانية جنوبي البلاد، إنه قلق من زيادة اعداد الاصابات في العراق والنجف خصوصا، وسيتم إصدار إجراءات مشددة وتطبيق قانون الصحة العامة بحق كل من لا يلتزم بالتعليمات الوقائية.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، إن روسيا والصين تحاولان استخدام اللقاحات التي طوروها ضد كورونا كوسيلة لتحقيق أهداف دبلوماسية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت بساكي، إن بلادها تتابع بقلق تصرفات روسيا والصين، ووكالة الأمن القومي الأمريكية تراقب الوضع عن كثب.