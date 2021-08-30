تأجيل محاكمة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الشرقية لـ30 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، منذ قليل، تأجيل محاكمة ربة منزل ورجل تربطه بها علاقة غير شرعية، متهمين بقتل زوجها، عن طريق استدراجه وإغراقه في برميل مياه، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم.

قرار هيئة المحكمة بتأجيل المحاكمة

صدر قرار المحكمة بتأجيل محاكمة الزوجة وعشيقها، المتهمين بقتل الزوج، إلى نهاية الشهر المقبل، خلال جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.

إغراق الزوج في برميل مياه

تعود أحداث القضية رقم 7854 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 141 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة فاقوس يفيد تلقي المركز بضبط «محمود ي. ع.»، 37 سنة، مقيم بمركز فاقوس و«سمر ص. ح. أ.»، 27 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «النمروط»، التابعة لمركز فاقوس، بتهمة قتل المجني عليه «مصباح ع. أ. م.»، زوج الأولى، مع سبق الإصرار.

استدراج المجني عليه بدعوى البحث عن الآثار

وتوصلت التحقيقات إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، حال كون الثانية زوجة المجني عليه، اتفقت مع عشيقها على قتله، وتنفيذاً لذلك استدرجه الأول إلى منزله، وأعد برميلاً ملأه بالمياه، واقنعه بضرورة التدرب على الغطس في البرميل، حتى يكون جاهزاً للتنقيب عن الآثار في المياه.

إغراق الزوج في برميل مياه

وتبين من التحريات أن المجني عليه غطس برأسه حتى قاعدة البرميل، وحال ذلك أمسك المتهم الأول بقدميه للحيلولة دون خروجه من البرميل، قاصداً قتله حتى توفى غرقاً، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين.

اعتراف المتهمين وإحالتهما للمحاكمة

وأقر المتهم الأول بارتكابه للواقعة، كما أقرت المتهمة الثانية بوجود علاقة غير شرعية بينها والأول، وأنهما اتفقا على قتل المجني عليه زوجها، واصطحبهما فريق النيابة والشرطة لتمثيل الواقعة، وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات لمحاكمة المتهمين، قبل أن تصدر قرارها المتقدم بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.