في الذكرى الـ15 لوفاة نجيب محفوظ.. 5 روايات تحولت إلى أعمال فنية

رغم رحيله منذ 15عامًا إلا أن الكاتب العالمي نجيب محفوظ لا يزال حيًا في ذاكرتنا بتراثه الأدبي الفريد الذي تحول إلى بصمة لا مثيل لها في تاريخ السينما والدراما المصرية، ولم يجد كتاب السيناريو أفضل من رواياته للاستناد عليها في أعمالهم السينمائية والدرامية.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم 5 أعمال فنية، استندت إلى روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ، وأصبحت علامة مضيئة في تاريخ السينما والدراما، من بينها حديث الصباح والمساء، وبين القصرين.

بين القصرين

استنادًا إلى رواية «بين القصرين» يُجسد الفيلم عام 1964 المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، وقبل اندلاع ثورة 1919، وتكوين التنظيمات السرية المعادية للاحتلال، وعن كيفية معاملة المرأة باستبداد.

أحداث الفيلم تدور حول عائلة السيد أحمد عبد الجواد، فهو شخصية صارمة مستبدة مع أفراد أسرته، ولكنه يعيش حياة الانحلال واللهو مساءًا، بالإضافة إلى انضمام ابنه فهمي إلى أحد التنظيمات السياسية السرية، والاستبداد الذي عانت منه زوجته.

الفيلم بطولة يحيى شاهين، زيزي البدراوي، مها صبري، عبد المنعم إبراهيم، صلاح قابيل، آمال زايد، سيناريو وحوار: يوسف جوهر، إخراج حسن الإمام.

فيلم أميرة حبي أنا

الفيلم مأخوذ عن رواية المرايا، التي جسد خلالها صور لشخصيات مختلفة، ولكنه أصب تركيزه أكثر على الجوانب العميقة والخفية لهذه الشخصيات.

تدور أحداث الفيلم عام حول عادل الذي تزوج ابنة صاحب الشركة ليصبح مديرها، ولكنه وقع في حب أميرة وهي إحدى موظفاته، والتي تبادله نفس المشاعر ويتزوجها في السر، ثم تكتشف زوجته ووالدها زواجه بعد ذلك.

الفيلم إنتاج 1974، ومن بطولة سعاد حسني، حسين فهمي، سهير البابلي، عماد حمدي، كريمة مختار، سمير غانم، سيناريو وحوار: ممدوح الليثي، ومن إخراج حسن الإمام.

بين السما والأرض

يجسد الفيلم أحداث رواية «بين السما والأرض»، ويحكي الفيلم تعطل مصعد، به مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، وينظرون إلى الحياة بسلبية، ولكن هذه التجربة سوف تساعدهم على رؤية الحياة بإيجابية أكثر، وهو إنتاج 1959.

الفيلم بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، نعيمة وصفي، وآخرين، سيناريو وحوار السيد بدير وصلاح أبو سيف ومن إخراج صلاح أبو سيف.

حديث الصباح والمساء

يُجسد المسلسل تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، حيث تدور أحداثه حول ثلاث شخصيات بأبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية، إنتاج 2001، وهي مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم «حديث الصباح والمساء».

المسلسل من بطولة ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وخالد النبوي، أحمد خليل، سيناريو وحوار: محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر.

أفراح القبة

تدور أحداث المسلسل حول إحدى الفرقات المسرحية خلال فترة السبعينيات، حيث يعمل أعضاء الفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم «أفراح القبة»، ثم يكتشفون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية وأسرارهم التي حدثت في الماضي، فيحاولون إيقاف العمل، وهو إنتاج 2016.

المسلسل من بطولة منى زكي، جمال سليمان، إياد نصار، سيناريو وحوار نشوى زايد، إخراج محمد ياسين.