اكتشاف سلالة أكثر عدوى لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا (صور)

اكتشفت دراسة في جنوب أفريقيا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا، يعتقد أنه أكثر عدوى من السلالات السابقة، وفقًا لنتائج دراسة أولية نشرتها وكالة الأنباء الأفريقية «APA» اليوم الاثنين.

وقالت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ومنصة كوازولو ناتال للابتكار البحثي والتسلسل، إن المتغير الجديد المعروف باسم C.1.2 جرى تحديده لأول مرة في مايو 2021 خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد.

المتغير تم اكتشافه في معظم مقاطعات جنوب إفريقيا

وتابعت: «المتغير تم اكتشافه منذ ذلك الحين في معظم مقاطعات جنوب إفريقيا العشر وفي سبع دول أخرى في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، حسبما أفاد الباحثون في الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران».

وأوضحت الدراسة أن الدول الأخرى التي جرى اكتشاف السلالة فيها هي (بريطانيا والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ونيوزيلندا والبرتغال وسويسر)، مشيرة إلى أن المتغير قد تطور من C.1، أحد السلالات التي هيمنت على الموجة الأولى من عدوى SARS-CoV-2 في جنوب إفريقيا، وجرى اكتشافها آخر مرة في البلاد في يناير 2021.

وحذر الباحثون من أن المتغير C.1.2 «مرتبط بزيادة قابلية الانتقال وتقليل حساسية المعادلة».

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إن جنوب إفريقيا قدمت أكثر من 12 مليون جرعة لقاح كورونا منذ بدء برنامج التطعيم في فبراير الماضي.

وقالت الإدارة إن عدد التطعيمات الموزعة بلغ 12021608 لقاحات حتى مساء أمس الأحد، منها 22566 جرى إعطاؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت أن هناك الآن حوالي 9،099،396 من البالغين المؤهلين الذين تلقوا طلقاتهم، في حين جرى تلقيح 5،654،557 بالكامل.

كما أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية «NICD» عن 7،740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين عشية وضحاها، وبذلك يصل العدد التراكمي للعدوى إلى 2764،931 حالة.

وقالت اللجنة إن غالبية الحالات الجديدة كانت من مقاطعة كوازولو ناتال، بعد أن تأكد إصابة 2206 أشخاص بالفيروس التاجي، أمس الأحد.