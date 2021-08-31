5 معلومات عن فيلم «ماكو» قبل عرضه في السينمات أول سبتمبر

تقيم الجهة المنتجة لفيلم ماكو عرضا خاصا للفيلم، اليوم الثلاثاء ، داخل أحد دور السينما بالتجمع الخامس، بحضور أبطال الفيلم والصحفيين والنقاد ومراسلي القنوات الفضائية.

موعد عرض فيلم ماكو فى السينمات

ومن المقرر بدء عرض فيلم ماكو في السينمات المصرية يوم 1 سبتمبر المقبل، لتبدأ مرحلة عرضه في عدد من البلدان العربية خلال أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول 8 أشخاص يمتلكون شركة إنتاج، قرروا السفر إلى البحر الأحمر لعمل فيلم تسجيلي عن إحدى العبارات التي غرقت، لتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.

أبرز معلومات عن فيلم ماكو

يُجسد الفيلم لأول مرة أحداثًا واقعية حول غرق العبارة «سالم إكسبريس»، وتدور غالبية أحداثه تحت المياه، كما يعتمد الفيلم على فكرة البطولة الجماعية ، يشارك الفنان التركي مراد يلدريم في بطولة الفيلم كأول عمل مصري له، وتعرضت الفنانة ناهد السباعي لاختناق شديد أثناء تصوير أحد مشاهدها تحت المياه.

واستمر التحضير لفيلم «ماكو» وتصويره لأكثر من 4 سنوات، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، وتعرض الفيلم لانسحاب أكثر من فنان، حيث انسحبت الفنانة منة فضالي لتحل محلها الفنانة التونسية فريال يوسف، كما اعتذر الفنان السوري قصي خولي عن بطولة الفيلم نتيجة تعرضه لإصابة شديدة ليحل مكانه الفنان نيكولا معوض.

وكانت عبارة «سالم إكسبريس» قد غرقت في البحر الأحمر ديسمبر 1991، أثناء رحلتها من جدة إلى سفاجا، بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية، ما تسبب في غرق 476 شخصًا.

أبطال فيلم ماكو

فيلم ماكو بطولة بسمة، ناهد السباعي، نيكولا معوض، محمد مهران، خالد أنور، منذر ريحانة، سارة الشامي، فريال يوسف، عمرو وهبة، والبطل التركي مراد يلدريم، وغيرهم من النجوم، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.