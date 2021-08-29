عزيز المرزوقي عن مشاركته في فيلم «ماكو»: مفاجأة تقلب الأحداث

قال الفنان عزيز المرزوقي الشهير بـ«فكس»، إنه يشارك في فيلم «ماكو» المرتقب طرحه في دور العرض السينمائي في الأول من شهر سبتمبر المقبل، معربًا عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه الأعمال الفنية التي تحمل في طياتها رسائل هادفة.

وأشار عزيز المرزوقي، في بيان صحفي، إلى أنه يلعب خلال أحداث فيلم «ماكو» دورًا محوريًا يؤدي إلى قلب الأحداث وتصاعدها بشكل درامي مثير.

فيلم ماكو يضم عدد من النجوم أبرزهم نيقولا معوض ومراد يلدريم وناهد السباعي

فيلم «ماكو» يضم عدد من النجوم أبرزهم ناهد السباعي، نيقولا معوض، مراد يلدريم، عمرو وهبة، فريال يوسف، بسمة، محمد مهران، منذر رياحنة، سارة الشامي، سيناريو وحوار أحمد حليم ومحمد حفناوي، إخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.

فيلم ماكو بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل

وتدور أحداث فيلم «ماكو» عن قصة حقيقية لغرق العبارة إكسبريس، وتدور غالبية أحداثه تحت المياه، والمواقف الصعبة التي يعيشها ركاب العبارة، الأمر الذي دعا القائمين على الفيلم للاستعانة بمصممي جرافيك عالميين شاركوا من قبل في بعض أفلام الأكشن العالمية.

وقبل طرح فيلم «ماكو» بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل مع الأول من شهر سبتمبر المقبل، يُنظم صناع الفيلم عرضًا خاصًا يوم الثلاثاء بأحد دور العرض بمنطقة التجمع الخامس وبحضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم.

فيلم «ماكو» بدأ تحضيره وتصويره على مدار نحو 4 سنوات وتم تأجيل عرضه بسبب تداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم قبل نهاية عام 2019.