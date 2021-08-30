«قالي متابعك وبضحك على شغلك».. عمرو فهمي يكشف تفاصيل اتصال «مدبولي»

كشف عمرو فهمي رسام كاريكاتير، تفاصيل مداخلة هاتفية جمعته بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد له أنه من متابعيه، ووجه الشكر له على أعماله التي ينشرها بشكل أسبوعي.

وذكر «فهمي» تفاصيل المكالمة، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «شكرا رئيس الوزراء على مكالمتك الرقيقة، مساء أمس رن هاتف التليفون، ألو أهلا أستاذ هاني صديقي العزيز، والأستاذ هاني يونس، هو زميلنا المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، ورد الأستاذ هاني: أهلا يا فنان، رئيس الوزراء عاوز يكلمك، وفى دقيقة لقيت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الخط».

حوار هاتفي بين رئيس الوزراء ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي

ونشر رسام الكاريكاتير الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء، والذي جاء على النحو التالي:

رئيس الوزراء: مساء الخير يا أستاذ عمرو، ويا رب تكون بخير.

عمرو فهمي: مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك.

رئيس الوزراء: أنا بتبع الكاريكاتير بتاعك، وبتصل بحضرتك أشكرك على بابك الأسبوعي يوم الأحد -شخصية مصراوي-، اللي بتستضيفني فيه، وأحرص دائما على متابعته.

عمرو فهمي: يا فندم العفو، أنا خايف بس تكون حضرتك ساعات بتزعل من بعض الكاريكاتيرات وتعليقات فلاحنا الفصيح.

رئيس الوزراء: لا خالص بالعكس، الكاريكاتير أحد فنون العمل الصحفي، اللي كلنا بنحترمه، خاصة لما بيكون متابع للأحداث، وبيعلق عليه بالرسم، أو بفقرة معبرة، وأنا الحقيقة كنت دايما بتابع الباب ده بتاعك زمان، وأضحك على ما ينشر فيه، ولم يكن يخطر ببالي أن أكون يوما في مكان رؤساء الوزراء السابقين.

عمرو فهمي: إنت بتنورنا كل أحد يا دولة الرئيس و يدوم العز.

رئيس الوزراء: شكرا يا أستاذ عمرو.