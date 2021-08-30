مدبولي: الرئيس السيسي وجّه باستغلال «كل نقطة ميّة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش، إنّه مشروع سيخرج محطة قادرة على خدمة «قد عدد سكان دولة بأكملها».

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات له قبل قليل، على هامش تفقده أعمال توسعة المحطة يرافقه وزير الإسكان، أنّ توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش، من أكبر مشروعات الصرف الصحي في المنطقة بأكملها، وثاني أكبر محطة في مصر بعد محطة الجبل الأصفر، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1.6 مليون متر مكعب.

المحطة تخدم 9 ملايين نسمة.. بتكلفة 6.2 مليار جنيه

وتابع مدبولي، أنّ المحطة تخدم 9 ملايين نسمة، وهناك دول عدد سكانها 9 ملايين نسمة أو أقل، ما يعني أنّ طاقة المحطة قد تخدم «قد عدد سكان دولة كاملة» على سبيل المثال، موضحا أنّ تكلفة أعمال تنفيذ تطوير وتوسعة المحطة تُقدر بـ6.2 مليار جنيه، والمحطة كانت تعمل عبر معالجة أولية ثم تصرف على مجموعة من المصارف، لكن التطوير يشمل أن نجعلها تعمل بمعالجة ثنائية مطورة ترقى لتعتبر معالجة ثلاثية.

المشروع العملاق ينفذ بتمويل من الدولة وشركاء التنمية الأجانب

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ المشروع العملاق ينفذ بتمويل من الدولة وشركاء التنمية الأجانب، وهو مطلب ملح لأهالي الجيزة، وأهالي غرب الدلتا التي تصرف لديهم تلك المياه، موضحا أنّه بحلول مارس المقبل، ستكون أعمال التطوير والتوسيع للمحطة انتهت ودخلت إلى الخدمة.

ولفت مدبولي، إلى أنّ المحطة سنتهي معاناة مشكلة نوعية المياه لأهالينا، موضحا أنّه سيتم إعادة استخدام تلك المياه بعد معالجتها وفقا للكود المصري والعالمي، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تعمل الحكومة على استغلال كل نقطة مياه.