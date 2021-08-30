مدبولي يتفقد أعمال توسعة محطة صرف أبورواش.. تخدم 9 ملايين نسمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة أبورواش، عقب زيارته إلى مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شاهد أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحي أبورواش بالجيزة، ورافقه خلال الجولة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال جولته في المحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الوضع القائم بالمحطة وما يتم بها من توسعات، موضحا أنّ المساحة التي كان يخدمها المشروع وقت إنشائه وصلت لنحو 470 كم2، وتعداد السكان وصل لنحو 6 ملايين نسمة، وهي المنطقة المحصورة بين نهر النيل شرقا، وجزيرة محمد وطناش شمالا، ومدينة الشيخ زايد غربا، ومنيل شيحة وأبو النمرس والأهرامات جنوبا، وتعدت المساحة الحالية 600 كم2، وتعداد السكان المخدومين أصبح 9 ملايين نسمة.

محطة صرف أبورواش الأكبر في مصر بعد محطة الجبل الأصفر

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، في بيان عن مجلس الوزراء، أنّه بالنظر إلى أنّ محطة معالجة صرف صحي أبورواش تعتبر من أكبر محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بعد محطة معالجة الجبل الأصفر؛ حيث تصل طاقتها بعد إتمام مشروع التوسعات الجاري تنفيذه إلى 1.6 مليون م3/يوم، وبعد إتمام التوسعات المستقبلية ستصل إلى 2 مليون م3/يوم، وسينتج عنها كميات كبيرة من الحمأة الجافة، إضافة إلى الحمأة الواردة إليها من محطة معالجة زنين بطاقة معالجة 330 ألف م3/يوم، حيث من المتوقع أن تصل كمية الحمأة المتوقع إنتاجها من محطة أبورواش وزنين بطاقة معالجة 2.33 مليون م3/يوم الى 2000 طن/ يوميا، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الكميات بطريقة آمنة لا تضر بالبيئة، وكذلك الاستفادة منها في إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء وكسماد عضوي بمواصفات لا تخالف اشتراطات الكود المصري.

وأوضح الوزير أنّه جرى إسناد أعمال دراسة الجدوى وتقييم الأثر البيئي وإعداد مستندات مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطتي أبورواش وزنين إلى اتحاد المكاتب الاستشارية، على أن تُطرح الأعمال للتنفيذ بعد انتهاء الدراسات، وتوفير التمويل اللازم.

مشروع محطة صرف أبورواش يهدف إلى رفع كفاءة أعمال المعالجة إلى «الثانوية»

من جانبه، أوضح المهندس حسن الفار، أنّ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبو رواش، يأتي في إطار التعامل مع ما تشهده محافظة الجيزة من زيادة في الكثافة السكانية، وزيادة كميات مياه الصرف الصحي، وهو ما دعا إلى تنفيذ المشروع لرفع كفاءة أعمال المعالجة إلى المعالجة الثانوية، وإضافة 400 ألف م3/يوم، ليصبح الإجمالي 1.6 مليون م3/يوم معالجة ثانوية، موضحا أنّ مشروع التوسعات الجاري إنشاؤه على مساحة 180 فدانا، ويبلغ طول مسار السيب النهائي للمحطة نحو 18 كم حتى فرع رشيد.

وعن مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبو رواش، أشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّ المشروع ينفذه على مرحلتين، ومن المقرر الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى، والذي يشمل أعمال المعالجة البيولوجية لكمية 800 ألف م3/يوم، والخارجة من أعمال المعالجة الابتدائية بالمحطة القائمة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة ضخ الحمأة إلى منطقة اللاجون، بنهاية شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الأولى، والذي يشمل أعمال المعالجة البيولوجية لكمية 400 ألف م3/يوم، والخارجة من أعمال المعالجة الابتدائية بالمحطة القائمة، وكذا المرحلة الثانية من المشروع، بنهاية شهر مارس من العام المقبل، حيث تشمل المرحلة الثانية زيادة طاقة أعمال المعالجة الابتدائية والبيولوجية لكمية 400 ألف م3/يوم مياه صرف صحى خام، لتصل إجمالي طاقة المحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم.

مدبولي يتفقد أعمال التركيبات الميكانيكية في غرفة المضخات لأحواض المعالجة البيولوجية

وخلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع توسعات ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبو رواش، وما تم به من أعمال تتعلق بالتركيبات الميكانيكية في غرفة المضخات لأحواض المعالجة البيولوجية، وأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية داخل مبنى ضواغط الهواء، وموقف مناطق أحواض التهوية، والترسيب النهائي، والكلور، وتركيز الحمأة، ومنطقة خزانات المعالجة الابتدائية.

وتعرف رئيس الوزراء على نتائج تجارب تشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت الإشارة إلى بدء أعمال التجارب في 22 يونيو الماضي، وبلغت نسبة اختبارات المعدات لهذا الجزء نحو 90%. كما جرى التنويه إلى أنّ مرحلة بناء المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي بدأت في 10 أغسطس الحالي، ومن المخطط اكتمال بناء المعالجة البيولوجية، وبدء التشغيل الفعلي للجزء الأول من المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر المقبل كما هو مقرر.

وخلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء، جرى التأكيد على أنّه جار دراسة تنفيذ عدد من التوسعات الجديدة بمحطة معالجة مياه صرف صحي أبورواش لزيادة طاقتها الإجمالية، وذلك تعاملا مع ما وصل إليه المتوسط السنوي للتصرفات الواردة للمحطة، والذي سجل نحو 1.75 مليون م3/ يوم، وما تشهده المنطقة من زيادة مطردة في توصيل شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والقرى والعزب التي لم تصل إليها خدمة الصرف الصحي حتى الآن، ومن المتوقع خلال الأعوام القليلة المقبلة وصول التصرفات الواردة للمحطة إلى 2 مليون م3/يوم، ما يستدعي زيادة طاقة المحطة بمقدار 400 ألف م3/يوم تضاف إلى طاقتها الحالية.