بعد طرح موديلات 2022.. قائمة سيارات «أم جي» الرياضية متعددة الاستخدامات

خلال الشهور القلية الماضية، جرى طرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2022، داخل السوق المحلي المصري، ومن ضمن القائمة المطروحة سيارات العلامة الصينية «أم جي».

ترصد السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV من العلامة التجارية «أم جي» في السوق المحلي موديل العام الجديد 2022، بحسب وكيلها في مصر.

قائمة أسعار «أم جي ZS موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 265 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 280 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 298 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوارن 135 نيوتن/ متر، متصل بنقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

قائمة أسعار «أم جي RX5 موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاسنخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 332 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 352 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 382 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

قائمة أسعار «أم جي HS موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاسنخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 417 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 422 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 427 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.