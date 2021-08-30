القصة الكاملة لمولود بعضوين تناسليين ببني سويف

«فرحة لم تكتمل»، هكذا عاشت أسرة تقيم بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، الساعات الأخيرة، عقب إنجاب ربة منزل لطفل مُصاب بعيب خلقي في مكان العضو التناسلي، وعدم تحديد جنسه سواء ذكر أو أنثى، حيث ظهرت علامات العضوين التناسلين معاً من الشكل الظاهري.

سرعان ما تم نقل الطفل إلى إحدى الحضانات الخاصة بقرية «مازروة»، بدائرة بمركز سمسطا، قبل تدخل مديرية الصحة في بني سويف لنقل الطفل إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لفحص الحالة طبياً وبيان حقيقة ولادة الطفل بعضوين تناسليين معاً، من خلال إجراء كافة الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي في حال الاحتياج له.

مستشفى خاص تشهد ولادة طفل بخلل في مكان العضو التناسلي

البداية كانت من داخل مستشفى خاص بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، الذي شهد، ولادة طفل بعضوين تناسليين ذكري وأنثوي، حيث فوجئ الأطباء بذلك، وعلى الفور تم نقله إلى الحضانة.

وقال الدكتور رمضان محمود تمام، اخصائي النساء والتوليد، الذي أجرى جراحة الولادة، إن والدة الطفل شعرت بآلام الولادة المبكرة، قبل انتهاء الشهر الثامن بثلاثة أيام، وتم على الفور نقلها إلى المستشفى، بعد إصابتها بتسمم حمل، مشيرا إلى أنه تم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها، وبعد ولادتها فوجئ الأطباء بوجود خلل في مكان العضو التناسلي للمولود، ولم يتضح ما إذا كان العضو التناسلي ذكري أم أنثوي، وتم نقل الطفل إلى الحضانة، وحالته الصحية جيدة.

مدير مستشفى بني سويف التخصصي: استقبلنا الطفل مالك وجرى حجزه بقسم الحضانات

من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سوبف التخصصي، إن المستشفى استقبل الحالة فور إبلاغها من مديرية الصحة وتوجيهات محافظ بني سويف، وتم وضعه داخل قسم الحضانات بالمستشفى، وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، تمهيدأ لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية اللازمة، من خلال فريق طبي تم تشكيله لمتابعة الحالة.

وأضاف مدير المستشفى أن الطفل دخل تحت اسم ولد «مالك»، وتم طمأنة أسرته تماماً، والأهم التأكد من استقرار حالته الآن، ثم إجراء مزيد من تحاليل الكروموسومات وهرمونات الجينات للتأكد.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير كافة الرعاية الطبية لحالة الطفل

وفي وقت سابق، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة طفل حديث الولادة، تم ولادته بعضوين تناسليين ذكري وأنثوي، بالقسم العلاجي بالمديرية، وتوفير كافة أوجه الرعاية له، بالإضافة إلى طلب تقارير عن حالة الطفل المولود حديثا وإجراء اللازم.

سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة مستشفى خاص إلى بني سويف التخصصي

وأمر وكيل وزارة الصحة بتجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة مستشفى خاص بمركز سمسطا إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لإجراء فحوصات عاجلة للطفل ووضعه تحت الرعاية المستمرة، حيث أن حالة الطفل المولود فى مستشفى الحياة الخاصة بمركز سمسطا حالة طبية نادرة تستوجب على مديرية الصحة متابعتها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن هناك فريق طبى من المستشفى التخصصى يرافقهم الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، استقبلوا الطفل وجرى وضعه داخل حضانة المستشفى لعمل ويجري اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.