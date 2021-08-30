«صحة بني سويف»: نقل الطفل المولود بعضوين ذكري وأنثوي للتخصصي

وجّه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة حالة طفل حديث الولادة تم ولادته بعضوين تناسليين ذكري وانثوي، بالقسم العلاجى بالمديرية، وتوفير كافة أوجه الرعاية له، بالإضافة إلى طلب تقارير عن حالة الطفل المولود حديثا وإجراء اللازم.

سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة مستشفى خاص إلى بني سويف التخصصي

وأمر وكيل وزارة الصحة بتجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة مستشفى خاص بمركز سمسطا إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لإجراء فحوصات عاجلة للطفل ووضعه تحت الرعاية المستمرة، حيث أن حالة الطفل المولود فى مستشفى الحياة الخاصة بمركز سمسطا حالة طبية نادرة تستوجب على مديرية الصحة متابعتها.

صحة بني سويف:«كونسلتوا طبي لمتابعة الطفل وإجراء اللازم له»

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن هناك فريق طبى من المستشفى التخصصى فى انتظار وصول الطفل إلى حضانة المستشفى لعمل «كونسلتوا على حالة الطفل»، وبحث الإمكانية الطبية لإجراء عملية طبية له، مشيرا إلى أن حالة الطفل مطمئنة بعد أن تلقى تقارير طبية تؤكد أن حالة الطفل المولود مطمئنة.

مستشفى خاص تشهد ولادة طفل بعضوين ذكري وانثوي

وكان مستشفى الحياة الخاصة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف شهد، ولادة طفل بعضوين تناسليين «ذكري وأنثوي»، حيث تفاجئ الأطباء بذلك وعلى الفور تم نقله إلى الحضانة.

وقال الدكتور رمضان محمود تمام أخصائي النساء والتوليد إن والدة الطفل شعرت بآلام الولادة المبكرة قبل انتهاء الشهر الثامن بثلاث أيام وتم على الفور نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بتسمم حمل وتم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها، وبعد ولادتها تفاجئنا بوجود عضو تناسلي ذكري وأنثوي فى وقت واحد للطفل، وتم نقل الطفل إلى الحضانة وحالته الصحية جيدة.

وأوضح الدكتور رمضان، أنه سيتم تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال لعمل تحاليل كروموسومات وهرمونات الجينات لبيان أن الطفل ذكر أو أنثى وفى حالة وجود جينات الذكوره عالية يتم تحويل الطفل إلى ذكر وهناك عدة أسباب لتلك الحالة منها تناول الأم لأدوية تغير الهرمونات والطفره الوراثية.