ولادة طفل بعضوين تناسليين لذكر وأنثى في بني سويف

شهد أحد المستشفيات الخاصة بمركز سمسطا، في محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، حالة ولادة طفل بعضوين تناسليين لذكر وأنثى، حيث فوجئ الأطباء بهذه الحالة النادرة، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الحضانات، داخل المستشفى تحت الملاحظة.

طبيب النساء والولادة: فوجئنا بحالة العضو التناسلي للطفل

وقال الدكتور رمضان محمود تمام، اخصائي النساء والتوليد، الذي أجرى عملية الولادة، إن السيدة شعرت بآلام الولادة المبكرة، قبل انتهاء الشهر الثامن بثلاثة أيام، وتم على الفور نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد إصابتها بتسمم حمل، وتم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها، وبعد ولادتها فوجئ الأطباء بوجود عضو تناسلي ذكري وأنثوي فى وقت واحد للطفل، وتم نقل الطفل إلى الحضانة، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة.

إجراء تحليل للطفل لبيان نوعه

وأوضح الدكتور رمضان تمام أنه سيتم تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال، لعمل التحاليل اللازمة، وتحليل الجينات لبيان نوع الطفل، سواء ذكر أو أنثى، وفي حالة وجود جينات الذكورة عالية يتم تحويل الطفل إلى ذكر، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب معلوم محدد لهذه الحالة، إلا أن هناك بعض الأسباب التي قد تفسر مثل هذه الحالات بشكل عام، منها تناول الأم لأدوية، وتغير الهرمونات، والتغير الجيني، والطفرة الوراثية.

صحة بني سويف توجه برعاية حالة الطفل

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بمتابعة حالة الطفل، وتوجيه إدارة العلاج الحر بالمديرية بمتابعته، وتوفير كافة أوجه الرعاية له، بالإضافة إلى طلب تقارير الحالة لمتابعتها وإجراء اللازم لها.