«القابضة للمياه» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أغطية البلوعات المسروقة

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بالإبلاغ عن أي بلوعة بدون غطاء؛ حفاظا على حياتهم، خاصة الأطفال، ضمن الحملة التي تنظمها الشركة القابضة وشركاتها التابعة في المحافظات لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

إسراعك بالإبلاغ هينقذ حياة الأطفال

وكتبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «لو لقيت قدامك اي بلاعة من غير غطاء، متترددش تبلغ فورا..اهتمامك وإسراعك بالإبلاغ .. هينقذ ويحمي حياة أطفال وناس كتير.. كلمنا على الخط الساخن أو بلغنا على تطبيق التليفون المحمول 125hcww».

كل نقطة بتفرق

وأضافت الشركة، في منشور آخر لتوعية المواطنين بالتعامل مع شبكات الصرف الصحي: «تعاملنا مع الصرف الصحي محتاج مننا مراجعة وتغيير إيجابي.. وده علشان نتجنب التلوث ونضمن بيئة نظيفة لينا ولأولادنا.. متقولش هي جت عليا.. ايوة جت عليك.. علشان كل نقطة بتفرق».

إرسال إشعارات للمواطنين بالأعطال

فيما طالبت الشركة، في منشور ثالث، باستخدام كل سبل التواصل التي وفرتها الشركة بجميع فروعها داخل المحافظات ومنها تطبيق الهاتف المحمول 125، الذي يمكن من خلاله إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة، كما يتيح إرسال إشعارات للمواطنين بالأعطال والكسور وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة بالإضافة إلى دفع الفاتورة باستخدام ذلك التطبيق.