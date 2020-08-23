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القبض على 4 عمال بتهمة سرقة بالوعة صرف صحي

كتب:

محمد بركات
06:06 م | الأحد 23 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة  غطاء بالوعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق

على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام عدد 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 عمال خردة "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتم ضبطهم.. وبحوزتهم (عربة كارو "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- غطاء البالوعة المشار إليه يزن حوالى 100 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

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