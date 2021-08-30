«المتحدة»: سنذيع كل مباريات مصر حتى كأس العالم «فضائي وأرضي ونت»

هنأ المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشعب المصري على إذاعة مباريات منتخب مصر في المباريات المؤهلة لكأس العالم، موجهًا مباركته للشعب المصري والشكر والتقدير لكل قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذي بُذل خلال الفترة الماضية، «هذا الأمر كان نتاج عمل متواصل لشهور طويلة، «تقريبًا سنة ونص وإحنا شغالين على الحقوق، لأن البطولات الكبيرة بتبقى مناقشة الحقوق فيها طويلة مع الاتحادات، والفيفا أخذ قرار من فترة بمراجعة الحقوق مرة أخرى، وضع كل المباريات أمام كل الناس واللي عاوز يشتري يتقدم ويشتري».

التفاوض حول شراء حقوق النقل استمر عام ونصف

وأضاف «صالح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المتحدة للخدمات الإعلامية تقدمت عدة مرات للحصول على حقوق بث المباريات، وحتى منذ ساعتين كان التفاوض ساريًا، فالتفاوض حول القنوات الناقلة للمباريات يكون بشكل مباشر مع الـ«فيفا» ولا يوجد بها أي وسيط، لأن الفيفا الجهة المنظمة للبطولة وهي المسؤولة عن حقوق النقل، «بلغونا من شوية إن إحنا تمام، كنا بقالنا فترة نقدم عروض، وهذه العروض فيها مفاوضات مالية وأيضًا مفاوضات في شروط العقود نفسها، كل حاجة بفلوس، مفيش حاجة أبدًا ببلاش، كل خطوة نخطيها بفلوس، يبقى نجاحك كمفوض إننا نضم بعض الحاجات مع بعض أو ناخد حقوق مهمة لينا».

مفيش مباراة لمصر من الآن وحتى كأس العالم لن نُذيعها

وتابع الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المباريات ستذاع «فضائي وأرضي وانترنت»، موضحًا أنه سمع خلال الساعة الماضية بعض الشائعات ويريد أن يرد عليها، «التصفيات 6 مباريات + مباراتين فاصلتين في المجموعة بتاعتنا اللي هي الجابون وأنجولا وليبيا، وبعدين نلعب ماتشين فاصلين اللي يودونا كأس العالم، سمعت كلام كتير إننا واخد الـ 6 مباريات الأولى فقط، لأ إحنا واخدين الـ 8 مباريات، لحد ما ننزل نحتفل مع الشعب المصري في الشارع بالصعود لكأس العالم، مفيش مباريات لمصر من هنا لحد كأس العالم مش مذاعة على أون تايم سبورتس، وواخدين الأرضي».