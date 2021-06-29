«القباج» تكرم «المتحدة للخدمات الإعلامية» لجهودها في التوعية بأضرار المخدرات

كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.

كما كرّمت الوزيرة المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للمتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعاطي المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن ومنها قضية التعاطي والإدمان، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة، كما وجهت الشكر للشركة المنفذة للحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات».

«القباج»: استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة

وأكدت «القباج» استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان باستكمال حلقات أخرى جديدة من سلسلة الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»، موجهة الشكر للدكتور أشرف زكي لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيباً للممثلين، وكذا الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لإشرافها العلمي على استطلاع الرأي بشأن تقييم الحملة الإعلامية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.