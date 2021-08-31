حسين فهمي بعد انضمامه للسوشيال ميديا: لاقيت ناس كتير بتتكلم باسمي

أعلن الفنان حسين فهمي دخوله عالم مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تدشين صفحات خاصة به على كل المواقع، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام.

حسين فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلن الفنان حسين فهمى من خلال هذا الفيديو عن دخوله عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن صفحاته حيث قال «مساء الخير وأهلا بحضراتكم جميعا أنا بسجل الفيديو دا لحضراتكم عشان أقولكم حاجتين مهمين أولا أنا كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا وكنت بعتبر دا عالم افتراضي بعيد عننا وإنه عالم مش واقعي لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة اكتشفت إن فيه ناس كتير بتتكلم باسمي وبتقول معلومات غلط».

وتابع قائلا «فيه معلومات كتير أوي مكتوبة عني غلط وفيه ناس بتستفيد من اسمي ولقيت أصدقاء ليا بتقول بعتنالك وأرسلنالك وتابعناك وانت قولت ومقولتش، الحقيقة إن الحكاية زادت فأنا قررت إن يبقى ليا ويب سايت وإن أخش في السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات وأتقبل مصيري وأستحمل ما دام فضلت فترة بعيدة فيستحسن أقرب».

وأضاف «أنا فعلا مكنش ليا حساب وناس كتير استغلت اسمى فأنا النهاردة هيبقي عندى حساب وهقولكوا عليه علشان تتابعونى عليه وهو بيتوثق دلوقتى ومن فترة قريبة جدا هنبقي موجودين هتكلم معاكو فى حاجات كتير أوى لأن عندى حاجات كتير أوى احكيها عندى زكريات سواء فى الفن أو التاريخ أو الفلسفة هنتكلم فى أى حاجة عايزين تتكلموا فيها».

وبالفعل كشف الفنان حسين فهمى عن حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى سواء الويب سايت أو انستجرام والتيك توك واليوتيوب.