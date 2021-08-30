الزراعة: لا مانع من الاستعانة بشركات عالمية لإدارة الحدائق وتشغيلها

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتطوير حديقة الأورمان وحديقة الحيوان، وسيتم البدء فورًا وفقا لأعلى معايير التكنولوجيا خاصة أن العالم حاليا يتجه لتحريك الحيوانات في الحدائق بدلا من حبسها في أقفاص مع وجود قطاعات ترفيهية متعددة في الحدائق وفق معايير تكنولوجية متعددة.

السيسي طالب بتحسين السلالات الحيوانية

وأضاف «الصياد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يوجد مانع من الاستعانة بشركات عالمية لتشارك في إدارة الحدائق وتشغيلها، لافتا إلى أن السيسي طالب بتحسين السلالات الحيوانية من أجل زيادة إنتاج الألبان واللحوم، مبينا أن السيسي وجّه بإقراض 10 مليار جنيه لصغار المزارعين بفائدة 5% لتوفير السلالات الأحدث لصغار المزارعين لتوفر عدد أكبر من اللبن واللحوم، مواصلا: «إحنا صارفين 5.1 مليار جنيه قروض، وفي متابعة دقيقة دايما».

تطوير مراكز تجميع الألبان

وأوضح نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن تطوير مراكز تجميع الألبان زاد من القيمة المضاعفة، وسيتم توفير لبن صحي آمن للكبار والصغار في ظل منظومة كاملة لزيادة الإنتاج وتسويقه، مؤكدا أن ألمانيا وهولندا وأمريكا لديها سلالات كثيفة الإنتاج ويجري استيرادها من أجل أن تعيش في مصر مع توفير البيئة المناسبة لها، متابعا: «إنتاجنا 6.5 مليون طن لبن السنة دي، وهدفنا زيادة الإنتاج، ودي خطة وزارة الزراعة وتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، وصدرنا كتير في فترة كورونا والحكومة اشتغلت بنظام عمل كويس ومحصلش أزمة عندنا ولا نقص في سلع ولا ارتفاع أسعار عشان نوصل للاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان».

فتح أسواق جديدة

وأكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الدولة في سبيلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك، ويوجد اكتفاء ذاتي في الدواجن ويتم التصدير لإفريقيا وبعض الدول العربية ويتم فتح أسواق في الأردن والبحرين.

دور البنوك وجهاز الخدمة الوطنية

وأشار نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن جهاز الخدمة الوطنية يوفر الرؤوس الحيوانية المطلوبة لصغار المزارعين مع قروض توفرها البنوك وسط إقبال شديد من المزارعين.