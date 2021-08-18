رئيس حديقة الحيوان عن قرود حدائق الأهرام: هيجوعوا الفجر وهنقبض عليهم

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وصل لها بلاغًا من رئاسة حي حدائق الأهرام يفيد بوجود قرودا يقتحمون الشقق والفيلات، وهو ما أصاب ذعرًا لدى المواطنين قاطني المنطقة.

رجائي: أطباء بيطريين يقوموا بمراقبة القردة ويتربصون بهم

وأضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه على الفور جرى إرسال عددًا من الأطباء البيطريين الذين يقومون حاليًا بمراقبة القردة والتربص لهم لحين ظهورهم في إيا من المناطق أو الأحياء ومن ثم القبض عليهم وإيداعهم في حديقة الحيوان بالجيزة.

رجائي: «عايزين نصطاد القردة بطريقة فيها رأفة»

وأوضح أن القردة حاليا يجلسون في إحدى العقارات بالمنطقة ولم يظهروا قط، لافتًا إلى أنه ومن المحتمل أن يجوع القرده فجر اليوم، ومع خروجهم من المكان الذي يؤيهم يجرى إلقاء القبض عليهم وإيداعهم في الحديقة، «إحنا صابرين وعايزين نصطادهم بطريقة فيها رأفة».

وأشار إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية ظهر عددًا من الحيوانات الغريبة في الشارع المصري كالقردة والأسود والتماسيح، مؤكدًا أن هناك عددًا من المواطنين ممن يقوموا بتربية هؤلاء الحيوانات في سن صغير، إلا أنه وبعدما تكبر تلك الحيوانات يقوموا بإلقائها في الشارع ما يسبب الزعر لدى المواطنين، «فيه بعض الأنواع من الحيوانات لما بتبدأ تكبر بتتوحش، وصحابهم بيتخلصوا منهم عن طريق إلقاءهم في الشارع وده بيعمل ذعر للمجتمع، ودي ظواهر جديدة غريبة على مجتمعنا».

وكان بكري جابر، حارس عقار بمنطقة حدائق الأهرام، التي أثير بها حالة من الذعر أمس الاثنين، قال إنه شاهد أكثر من قرد في المنطقة، وهي القردة التي تظهر بين الحين والآخر في ذات المنطقة، ولكنها لا تؤذي أي شخص مثلما حدث قبل حوالي شهر تحديدًا قبل عيد الأضحى.