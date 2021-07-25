الزراعة: 850 ألف جنيه إيرادات حديقة الحيوان في عيد الأضحى (جراف)

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف يوضح الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت الوزارة استمرار عمل الإدارات الخدمية بها، ومعاملها وغرف عمليات حماية الأراضي، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الواقعة خلال فترة الإجازة.

إيرادات حديقة الحيوان في عيد الأضحى

واستقبلت حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، زوارها خلال إجازة العيد، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث جرى توفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التكدس والزحام، كما بلغ إجمالي إيرادات حديقة الحيوان في الجيزة خلال أيام العيد، نحو 850 ألف جنيه، كما استقبلت الحديقة النباتية في أسوان، وزير الخارجية السودانية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبلغ اجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وفقا لتقرير غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي، نحو 317 حالة، وجرى إزالة 305 منها، وجار إزالة 12 حالة متبقية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

وتعد هذه النسبة هي الأقل في حجم التعديات مقارنة بالسنوات السابقة، ما يؤكد زيادة وعي المواطنين بأهمية الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، فضلا عن دور الوزارة المهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية واجهزة الشرطة.

وبلغ اجمالي المذبوحات التي استقبلتها المجازر من الأبقار والجاموس والجمال والماعز والأغنام، خلال أيام العيد، نحو 22 ألفا و185 أضحية، وجرى تقديم خدمات الفحص الطبي البيطري الشامل للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم حرصا على صحة المواطنين.

وتلقى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال العيد، نحو 2300 شهادة، بنتائج تحليل العينات التي جرى استلامها من العملاء خلال العيد، واستمرت محطات إنتاج وغربلة التقاوي على مستوى الجمهورية في أداء مهامها لتوفير تقاوى المحاصيل للموسم الجديد، كما واصل مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات، متابعة الحقول وأنشطة القطاع الزراعي.

وفي مشروع استزراع وتنمية الـ20 ألف فدان في غرب غرب المنيا، استمرت عمليات حصاد البنجر في المشروع خلال إجازة العيد، وجرى توريد 60 ألف طن لمصانع السكر.

من جانبه، وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير للقطاعات الخدمية في الوزارة، لما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الأضحى، وعلى رأسها: جهاز حماية الأراضي، والمعامل والمجازر والمعاهد والحجر الزراعى المصري والطب البيطري.