«سائقة قطار».. وظائف شاغرة للفتيات في مترو الأنفاق

أعلنت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، «العتبة - عدلي منصور»، وظائف لتعيين فتيات من خريجي الكليات الهندسية والتكنولوجية على وظيفة «سائقة قطار»، وذلك لأول مرة في تاريخ مترو الأنفاق، مؤكدة على أنها تعمل على تحقيق مبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين.

وقالت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، إنه سيتم تدريب الفتيات على قيادة القطارات، موضحة أنها الشركة الأولى في مصر التي ستوظف الفتيات قائدات قطارات المترو، منوهة إلى أنه سيتم قبول الفتيات المتقدمات للعمل بالوظيفة حسب المستويات المتميزة.

وأشارت الشركة الفرنسية، في منشور رسمي لها، إلى أنه يجرى قبول الفتيات الحاصلات على مؤهل عالي مثل تعليم فني ميكانيكا أو كهرباء، أو مؤهل جامعي مناسب للعمل قائدة قطار لمدة 8 ساعات في 6 أيام أسبوعيًا، منوهة بأن الرواتب قد تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، ولن يجرى تعيينهم إلا بعد تدريبهم على قيادة قطارات المترو، علاوة على أنه لا بد للمتقدمات إيجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتراوح العمر من 21 حتى 40 عامًا.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أن الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها بأنه لا يمكن تحريك أسعار تذاكر قطارات المترو في الوقت الحالى، موضحًا أن فكرة تعيين فتيات لقيادة القطارات أمر صعب حدوثه للغاية، ويجرى تباحث الأمر مع الشركة، لعدم حدوث أي مشكلات تؤثر على حركة التشغيل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الشركة الفرنسية لم تخطر وزارة النقل رسميًا بتعيين فتيات لقيادة القطارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتواصل غدًا مع المسؤولين في الشركة الفرنسية، لمعرفة حقيقة توظيف الفتيات لقيادة قطارات مترو الأنفاق، لكي يجرى اتخاذ القرار المناسب، للحفاظ على حركة التشغيل بالخط الثالث للمترو.