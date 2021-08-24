شروط وظائف مترو الأنفاق 2021.. لا تشترط الخبرة والراتب يصل لـ7000 جنيه

أعلنت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها إلى وظائف سائقي قطارات للتعيين الفوري، للعمل بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، لتزداد عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول شروط وظائف مترو الأنفاق 2021.

وتستعرض «الوطن» شروط وظائف مترو الأنفاق 2021 وفقًا لما حددته الشركة في بيان صادر اليوم، على النحو التالي:

شروط وظائف مترو الأنفاق 2021

وتمثلت شروط الالتحاق بوظائف مترو الأنفاق 2021 في التالي:

1- الخبرة: لا تشترط خبرة سابقة في قيادة المترو والقطارات.

2- المؤهل: فوق متوسط أومؤهل عالِ (يشترط تخصص إلكترونيات وميكانيكا).

3- يشترط أن يتراوح العمر من 21 إلى 40 عامًا.

4- إحضار موقف واضح من التجنيد.

5- طبيعة العمل: 6 أيام عمل أسبوعيًا ويوم راحة بنظام الشيفتات، و8 ساعات للشيفت.

مزايا وظائف مترو الأنفاق 2021

وأشارت شركة شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، إلى تحقيق العديد من المزايا للمتقدمين، وهي:

1- تدريب مدفوع الأجر شامل ومكثف على الوظيفة وقيادة المترو.

2- تأمين طبي واجتماعي.

3- الراتب في خلال فترة التدريب: 4500 جنيه.

4- الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7000 جنيه.

وأوضحت الشركة أنّها تسعى إلى تعيين سائقين وتدريبهم، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهة إلى أنّه يمكن إرسال السيرة الذاتية معنونة بكلمة «سائق مترو» على: recruitment@ratpdev.com.

وقالت شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، لـ«الوطن» إنّه سيجري توفير وظائف أخرى، خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور» مكيفة، منوهة إلى أنّ أي سائق قطار سيتقدم لشغل وظيفة سائق مترو الخط الثالث سيجري تدريبه جيدًا على كيفية سير القطار بصورة احترافية.

وأعلنت شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، بشكل رسمي اليوم، عبر موقعها، عن احتياجها لقائدي قطارات المترو، مؤكدة أنّه على من يتقدم لشغل وظيفة قائد قطار مترو الأنفاق أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالِ شريطة أن يكون تخصصه إلكترونيات وميكانيكا، موضحة أنّ راتب سائق القطار الذى سيجري تعينه سيبدأ بـ7 آلاف جنيه، على أن يكون الراتب خلال فترة تدريبه 4500 جنيه.