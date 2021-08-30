POD تشيد بإذاعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم على أون تايم سبورت

أشادت شركة POD احدى شركات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والوكيل الإعلاني الحصري لقنوات اون تايم سبورت بالاتفاق الذى ابرمته المجموعة وحصولها على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات أون تايم سبورت، لمباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 عقب الاتفاق الذى ابرمته المجموعة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم.

واكدت ان الخطوة التى اتخذتها المجموعة مهمة وفى توقيت جيد للغاية خاصة فى اطار سعيها لتطوير المحتوى الإعلامي بشكل عام والرياضى بشكل خاص.

رئيس مجلس اداره pod : اذاعة المباريات يحقق نسب مشاهدات عالية ويساهم في زيادة العائد الإعلاني

وقال السيد عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركةPOD أن الاتفاق يأتى ترجمة واضحة لتوجه المجموعة برئاسه حسن عبد الله نحو تلبية رغبات الجماهير المصرية العريضة العاشقة لكرة القدم، والمتابعة دائما لمباريات المنتخب الوطني، ولفت الفقى إلى أن إذاعة المباريات أمر غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين، وان بث المباريات يعزز من تمكين مشاهدى اون تايم سبورتس من متابعة كل برامجها الذاخرة بالانفرادات و المتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وحتى وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2022.

وأضاف رئيس مجلس إدارة POD ان الشركة باعتبارها الوكيل الاعلانى الحصرى لقنوات المجموعة ولقناة اون تايم سبورت تعتبر الخطوة محل اهتمام الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة، وأضاف الفقي ان اذاعة المباريات يضمن تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة لمبارات المنتخب على قناة اون تايم سبورت مما سيؤدي لزيادة العائد الإعلاني.