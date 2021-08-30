«المتحدة»: قضينا على احتكار إذاعة مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كل مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس العالم، سيجري إذاعتها على قنوات «أون تايم سبورتس»، وذلك لخدمة المشجع المصري، وكذلك لأشقائنا العرب، الذين سيؤدون ويشجعون المنتخب المصري، موضحًا أننا منذ 5 سنوات، لم نرى المباريات الخاصة بمنتخب مصر المؤهلة لكأس العالم على التليفزيونات المحلية، «عدا بعض المباريات التي عرضتها المتحدة خلال التصفيات الأخيرة».

القنوات الكبيرة دائما تسعى لاحتكار آخر المباريات في التصفيات

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن كل القنوات الكبيرة، دائما تسعى لاحتكار آخر المباريات في التصفيات، ما ينهي الأمل بأن نرى المباريات الخاصة بمنتخب مصر على القنوات المحلية، «الحقيقة دي حاجة كويسة أوي من الفيفا، أننا نتعاقد معاها، وتتيح لنا إذاعة مباريات منتخب مصر على شاشة «أون تايم سبورتس»، مؤكدًا أن المتحدة بفضل الله، قضت على الاحتكار.

المقابلات مع الفيفا كانت صعبة للغاية بسبب جائحة كورونا

وأشار الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أننا نستطيع البوح، بأن القنوات الرياضية الخاصة بجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدى الـ5 سنوات الماضية، تحقق إنجاز يلي إنجاز، واليوم، تم تتويجنا بحقوق بث مباريات منتخب مصر في المباريات المؤهلة لكأس العالم، «كان فيه صعوبات والمقابلات مع الفيفا كانت قليلة وصعبة جدًا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)».