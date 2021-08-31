55 عضوا يشكلون فريق «دراجة دمياط».. بدأ منذ 1997 على يد ثلاثة (صور)

مجموعة من الشباب شكَّلوا فريق دراجات أطلقوا عليه «دراجة دمياط» يضم 55 عضوا من أبناء المحافظة من أعمار مختلفة، وأسس الفريق منذ نهاية التسعينيات وتحديداً في عام 1997 على يد 3 من أعضائه على رأسهم المهندس وليد عبد الله إسماعيل وكل من عمر وليد البحيرى الفائز بالمركز الرابع بمسابقة أيسف، ومحمد حسن وعمار الصياد وعلي عيسى وخالد رضوان.

كابتن الفريق: نخطط لأن نتجول في محافظات الجمهورية

يروى عمر وليد البحيرى، كابتن الفريق، التفاصيل لـ«الوطن» قائلاً يتراوح أعمار أعضاء الفريق المكون من 55 عضوا من 13 إلى 43 عاما يضم فتيات وشباب على حد سواء ونعمل حالياً على تدريب أعضاء أعمارهم أقل من 13 عاما لينزلوا معنا في جولاتنا، حيث نخطط مستقبلاً أن تحول كل محافظات جمهورية مصر العربية بالعجل ونشر ثقافته في محافظة دمياط مسقط رأسنا وندعم أي شخص يريد الانضمام لنا.

كابتن الفريق: نحرص على التدرب يوميا

ويواصل عمر قائلاً: «رغم ما نواجهه من صعوبات لكننا نحب ما نفعله و نعمل ما نريده»، مضيفاً: «تم تشكيل الفريق قبل سنوات عدة ونحرص على التدرب في أماكن مفتوحة مثل دمياط الجديدة، رأس البر، دمياط وبورسعيد ونحرص على التدرب يومياً بصفة مستمرة ونجوب محافظات الجمهورية مثل الإسكندرية وسيوة وطنطا مستخدمين الدراجات الهوائية «العَجَل».

ويختتم عمر حديثه قائلاً: «سبق وشاركت في بطولات جمهورية كما تشارك معنا فتيات أيضاً في التدريبات واستطعنا تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمنطقة».