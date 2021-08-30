شروط جديدة للإقامة بالمدينة الجامعية في دمياط.. تعرف عليها

حدد مجلس جامعة دمياط، برئاسة الدكتور السيد دعدور، اليوم الاثنين، شروط الإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات، للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز 8 شروط جديدة وضعتها جامعة دمياط للإقامة في المدينة الجامعية.

1- التطعيم بلقاح فيروس كورونا شرط أساسي للإقامة بالمدن الجامعية.

2 - قيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/ بنات) الذين تنطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة، تبلغ 350 جنيهاً شاملة الإقامة والتغذية.

3 - قيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/ بنات) الذين تنطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة، 150 جنيهاً شاملة الإقامة فقط.

4 - قيمة المصروفات الشهرية للطالبات المتخلفات عن التسجيل الإلكتروني، وطالبات الانتساب الموجه، والمخالفات للشروط، والمحولات داخل مصر، وطالبات البرامج الخاصة المخالفات للشروط، تبلغ 700 جنيه.

5 - قيمة المصروفات الشهرية لطالبات الدراسات العليا تبلغ 1000 جنيه.

6 - قيمة المصروفات الشهرية للطالبات الجدد الحاصلات على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر، 1200 جنيه.

7 - قيمة المصروفات الشهرية للطلاب بنين، المخالفين للشروط، 700 جنيه.

8 - قيمة المصروفات الشهرية للطلاب البنين المحولين، والدراسات العليا، والحاصلين على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر، وطلاب البرامج الخاصة المخالفين للشروط، وطلاب الانتساب الموجه، والطلاب المتخلفين عن التقدم إلكترونياً، تبلغ 1200 جنيه.

وتُعد جامعة دمياط واحدة من الجامعات الحديثة، التي صدر قرار بإنشائها عام 2012، وتضم 15 كلية، من بينهم كليات مستحدثة مثل الآثار والطب والهندسة والحاسبات والمعلومات.