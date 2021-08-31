مساعد وزير التخطيط: إتاحة تراخيص المحلات والرسوم عبر موقع إلكتروني

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إن قانون ترخيص المحلات رقم 154 لسنة 2019 ومن بعده صدرت لائحته التنفيذية، لذا يجب تطبيق الاشتراطات الخاصة بتراخيص المحلات من أجل حفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين، لافتًا إلى أنه جرى إجراء ورشة للقيادات المحلية من أجل التعريف بأكواد المحلات وطرق التكويد.

«التخطيط»: إنشاء بوابة إلكترونية لمعرفة الرسوم

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية « Extra News» اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أنه يجب ألا يكون هناك تعدي في المساحات أو تجاوزات مع تسهيل وإسراع إصدار التراخيص في ظل تعاون بين وزارة التخطيط والمحليات، موضحًا أنه يجرى إنشاء بوابة إلكترونية للتقدم من خلالها، مع وجود كافة الإرشادات والمستندات المطلوبة لكي يجرى معرفة الرسوم ويمكن دفعها عن طريق الإنترنت، ويصل الطلب تلقائيًا للجهة المنفذة لتدرسه وتوافق عليه، وهذا يعد تطورًا كبيرًا بعد أن كان هناك تكاليف كثيرة وضرورة ذهاب المواطن للأماكن الإدارية بنفسه.

مساعد وزيرة التخطيط: الإعلان عن الموقع خلال الأيام المقبلة

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أنه لإصدار ترخيص المحل يوجد عدة جهات ويجب موافقة التنمية المحلية في النهاية، وحاليًا أصبح الأمر سهلا، فمن خلال الإنترنت يحصل على الترخيص من مصدر إصدارات التراخيص والتي يصل عددها الآن 270 مركز متطور، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستعلن وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط رسميًا عن الموقع، بعد تدريب العاملين في المحافظات للتعامل مع طلبات المواطنين.