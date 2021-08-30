«التنمية المحلية»: سنسلم 21 خلية دفن صحي آمن للمحافظات أكتوبر المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ومعاون الوزير، إن الدولة المصرية قامت بعمل بنية تحتية لمنظومة النظافة الجديدة، فضلًا عن رفع 44 مليون طن مخلفات من التراكمات التاريخية، بالإضافة إلى 412 ألف طن من 38 موقعا، كما تم إنشاء محطات وسيطة لاستقبال المخلفات القادمة من الأحياء المختلفة، ونقل تلك المخلفات إلى مصانع التدوير، حيث يتم إنتاج منتجات مختلفة ومنها سماد الأراضي ومادة تحل محل الفحم والكوك وتعمل بمصانع الإسمنت.

ننقل المخلفات على مصانع التدوير

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمة الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التلفزيون المصري»، أن المنظومة الحديثة للنظافة تستهدف تغيير البنية الأساسية للنظافة، وإزالة تراكمات القمامة، كما أن الجمع السكني والتجاري سيعود مرة أخرى، وبالتالي سيتم تقليل القمامة المتواجدة في الشارع مرة اخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه في نهاية أكتوبر القادم سيتم تسليم المحافظات المصرية ما يعادل 21 خلية دفن صحي آمن، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والتي تستوعب ألف طن من المخلفات، مؤكدًا أن الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة حريصة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى يجرى تنفيذها حالياً فى مختلف محافظات الجمهورية.

إنشاء مدافن صحية آمنة في عدد كبير من المحافظات

وتابع: «يتم إنشاء مدافن صحية آمنة و محطات وسيطة و تطوير لمصانع تدوير المخلفات ورفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماما»، موضحًا أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، وتسابق الزمن للإسراع فى تنفيذها لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.