استشاري أمراض باطنة: تصنيع لقاحات كورونا في «فاكسيرا» فخر كبير لمصر

توقع الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة زيادة في الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا ولكن يجب على المواطنين عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد الحصول علي اللقاح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

الدولة تسابق الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين

وأضاف «عقبة»، أن توسع الدولة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا من خلال مصانع «فاكسيرا» فخر كبيرا للدولة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية تسجل كل ظهور لأي سلالات وتعطى الإرشادات للدول لاتخاذ أي إجراء، وحتى الآن يتم اتخاذ جرعتين فقط من اللقاحات، ولا حديث جديد عن الجرعة المعززة، مؤكدًا أن الدولة تسابق الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة العاملين بالدولة والعاملين بالمنظومة التعليمية والطلاب أكثر من 18 سنة.

الحكومة المصرية تقوم بتوفير اللقاحات وانتاجها محليا

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن الحكومة المصرية توفر اللقاحات وإنتاجها محليًا، ويوجد تخوف من حدوث زيادة أكثر في الإصابات مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوجد ضرورة لتحصين أنفسنا قبل بدء هذه الموجة، فتطعيم الطلاب أعلى من 18 عامًا بفيروس كورونا يقلل من حالات الإصابة بالفيروس، ويحمي أسرهم وكبار السن الموجودين داخل المنزل.

الفارق بين أعراض كورونا ومتحور «دلتا»

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، أن أعراض الإصابة بالفيروس في الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة موضحًا أنه مع متلازمة الإصابة بكورونا، وظهور متحور «دلتا» أصبحت أعراض كورونا في الجهاز التنفسي العلوي تتمثل في احتقان وسيلان الأنف، وارتفاع درجات الحرارة والصداع، مشددًا على ضرورة الالتزام بأساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة والتعقيم المستمر لتقليل معدلات الإصابة بالفيروس.