جامعة بني سويف التكنولوجية: السيسي وجه بأفضل التجهيزات لخدمة الطلاب

كشف الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، جهود الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء الجامعات التكنولوجية، فذكر أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في مصر وبدأ العمل فيهم وهي جامعات بني سويف والدلتا في قويسنا وفي القاهرة الجديدة، إذ يُعدوا الرعيل الأول للجامعات التكنولوجية، وهناك توجيهات رئاسية بتوفير أفضل التجهيزات التكنولوجية والمناهج الحديثة لخدمة طلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك خلال حواره في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

جارٍ في الوقت الحالي إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى

وأضاف «ندا»، أنه جارٍ في الوقت الحالي إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى في برج العرب والأقصر وأكثر من محافظة، فالجامعات التكنولوجية تساهم في تخريج خريج مناسب لسوق العمل ويهتم بالجانب التكنولوجى ويكون أكثر جاهزية فور تواصل فرص العمل، ومن بين الأشياء التي تميز الجامعات التكنولوجية أن الجانب العملي فيه يصل إلى 60% و40% الجانب النظرى، وأهم ما يميز الجامعات التكنولوجية أنها تعتمد على ربط التعليم بالصناعة لتحقيق التنمية.

الجامعات التكنولوجية ستقبل طلاب علمي علوم وليس فقط علمي رياضة

وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن هذا العام ستقبل الجامعات التكنولوجية طلاب علمي علوم وليس فقط علمي رياضة نظرًا لوجود برامج تعليمية جديدة بالجامعات منها برنامج أطراف صناعية وتعويضية، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية لها مميزات عديدة لاستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب، كما أن التطوير في الجامعات التكنولوجية يعد أمرا رئيسيا لأن أهميته مطلوبة ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

يمكن لأي معلم بالتعليم الفني التقدم الالتحاق بالمدارس التكنولوجية

فيما أكد الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية في بني سويف والمنيا والقاهرة والجيزة والإسكندرية سيتم فتح الالتحاق بها من جانب المدرسين من اليوم وحتى يوم 9 سبتمبر المقبل، إذ يمكن لأي معلم في قطاع التعليم الفني التقدم للالتحاق بهذه المدارس، وسيتم إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للمدرس، موضحا أن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بالوزارة، وسيتم اختيار الأكثر كفاءة وقدرة.

ولفت مدير وحدة مدارس التكنولوجية التطبيقية، إلى أن من مزايا هذه المدارس هو أنه سيتم التدريب في جو متميز في العملية التعليمية على أحدث النظم في التعليم الفني بجانب الحوافز المادية والمعنوية التي يتحصل عليها المدرسون.