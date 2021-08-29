نتيجة تنسيق الجامعات 2021.. كليات تكنولوجية وعملية مهمة «لو فاتك الطب»

في نفس التوقيت من كل عام، ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق الجامعات لمعرفة مصيرهم الجامعي بعد عام كامل من المذاكرة وبعد انتهاء رحلة الثانوية العامة، بعضهم يفصله عن الكلية التي طالما حلم بها، درجات عشرية بسيطة، إلا أن خبراء التعليم باتوا يوصون الطلاب بعدم حصر التعليم الجامعي في كليات القمة كالطب والهندسة والصيدلة وعليهم الالتفات إلى الكليات العملية والتكنولوجية المستحدثة مؤخرا لفائدتها العملية واحتياج سوق العمل لها بعد التخرج.

نتيجة تنسيق الجامعات 2021 والكليات التكنولوجية الجديدة

نتيجة تنسيق الجامعات 2021 المقرر ظهورها اليوم للمرحلة الأولى، ربما تأتي محملة بالخيبة لبعض الطلاب الذي لم يلحقوا بكليات الطب أو الهندسة والصيدلة، وفي ظل التنسيق الحالي وطرق الاختبارات الجديدة في الثانوية العامة أصبح دخول كليات القمة في الجامعات الحكومية أصعب من السنوات السابقة، وبحسب قول الدكتور محمد خليل موسى الاستشاري التعليمي، هناك جامعات حديثة مثل الجامعات التكنولوجية والأهلية والجامعات المرتبطة بمهن مختلفة مثل كلية علوم الثروة السمكية، كلها مفيدة ومهمة للمستقبل وهو ما بدأت الدولة تهتم بتأسيسه وتطويره في السنوات السابقة لأهميته وفقا لمتغيرات العصر.

وأشار«موسى» في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الدول العظمى أصبحت تهتم بالتعليم الفني في المقام الأول وتبحث تلك الدول عن العمالة الفنية والمدربة على الوسائل التكنولوجية الحديثة والذكاء الصناعي، وهو ما تتيحه الدراسة في الجامعات التكنولوجية الحديثة.

ومع انتشار التغير المناخي والأوبئة المختلفة، بات من الضروري التوجه إلى دراسة التكنولوجيا الصديقة للبيئة القائمة على الذكاء الصناعي وحماية البيئة مثل تصنيع السيارات الكهربائية، وبحسب وصف الاستشاري التعليمي، بات من الضروري توجه الطلاب إلى دراسة هذا النوع من العلم بدلا من حصر التعليم الجامعي في كليات محددة كالطب والصيدلة والهندسة.

كليات تكنولوجية جديدة وتخصصات تخدم الصناعات المحلية

وشهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه لتطوير مجالي التعليم العالي والبحث العلمي لا سيما وأنهما من العناصر الأساسية للارتقاء بالمجتمع المصري، ومن أمثلة الكليات الجديدة التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة كلية «الثروة السمكية» التي تعتبر ضرورة ملحة ومطلب شعبي في محافظة كفرالشيخ لتلبية احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة والدولة بوجه عام والاستجابة لمتطلبات سوق العمل لإعداد خريجين قادرين على استيعاب التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع والتصنيع السمكي.

إلى جانب تدشين العديد من الكليات التكنولوجية الحديثة، منها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في ثلاث جامعات، وتقدم الجامعات الجديدة أيضا برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.