الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز

توفيت، أمس الاثنين، الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وقال «الديوان الملكي» السعودي إنه سيصلى عليها اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأضاف الديوان الملكي السعودي،«تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».