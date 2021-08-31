زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب قرب بلدة كورينث اليونانية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من اليوم، قرب بلدة كورينث اليونانية، الواقعة في وسط جنوب البلاد، وشعر بها سكان عاصمة البلاد «أثينا».

الزلزل وقع على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقي كورينث

وقال «معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية،إن الزلزل وقع على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقي كورينث وعلى عمق 6 كيلومترات، فيما أشارت إدارة الإطفاء، إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجات، ضرب في 1 أغسطس الجاري، بحر إيجه بالقرب من جزيرة نيسيروس اليونانية غربي رودس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الشرق الأوسط.

وقال معهد «الجيوديناميكا» اليوناني، إن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا جنوب غرب نيسيروس،هي جزيرة صغيرة يقطنها حوالي 1000 نسمة، وبها بركان نشط، وفقا لما ذكرته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

وفي 11 إبريل الماضي، أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن زلزالا بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ضرب، سواحل اليونان، دون وقوع أي ضحايا أو أضرار.

وقال المركز الأوروبي، إن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترا من جزيرة إيثاكا، وعلى عمق 8 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 3 مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، وسط اليونان، وكان مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من مدينة لاريسا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشعر سكان مناطق بعيدة مثل عواصم مقدونيا الشمالية «سكوبيه» وكوسوفو «بريشتينا» والجبل الأسود «بودجوريتسا» المجاورة بالزلزال، فيما وردت تقارير بشأن بوقوع العديد من توابع الزلزال.