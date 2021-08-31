استشاري نفسي يوجه نصائح مهمة لأسرة طفل المحلة: خوف أهله عليه يضره

ساعات عصيبة عاشها زياد البحيري المعروف إعلاميًا بـ «طفل المحلة» الذي اختطفته عصابة من والدته في وضح النهار ونقلته عبر سيارة ونقلتها منها لسيارة أخرى وحرقت السيارة الأولى ثم نقلته لأكثر من مكان حتى تمكنت قوات الأمن من تحديد موقعه وإعادته لأهله والقبض على الجناة.

التأهيل النفسي الذي يحتاجه الطفل زياد البحيري تحدث عنه الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، والذي طالب أهالي الطفل الحرص على عدم مشاهدته لفيديو اختطافه «فيه نقطة مهمة يا ريت أهله ميقعدوش كل شوية يفرجوه على الجريمة»، لافتًا إلى أن الطفل ذاكرته بين شقين أن ينسى بسرعة وأن يتذكر للأبد.

تشتيت الموضوع من عقل الطفل

وقال إبراهيم مجدي حسين «الطفل عامة بتبقى ذاكرته بين الشقين بين إنها تفضل في دماغه ويتفرج على فيديوهات لها ويسألوه كل يوم عن الجريمة واللي حصل وإنها هتفضل ثابتة في دماغه»، ناصحًا بأن يشتتوا الموضوع في عقله ولا يذكروه بالواقعة «أما لو شتتوا الموضوع في دماغه خدوه فسحوه أو خرجوه أو كلموه عن أي حاجة في دماغه ويتكلم عن حاجة تانية ويلعب مع أصحابه».

تحذير من خطورة خوف الأهل على الطفل بعد الواقعة

وشدد استشاري الطب النفسي على ضرورة التعامل بشكل عادي مع الطفل وعدم الخوف الزائد عليه حتى لا يؤثر ذلك عليه «خلوه ينزل الشارع بدون خوف لأن الأهل هيتصرفوا معاه إنهم هيخافوا عليه بشدة ومش هيخرجوه في أي حتة.. هو هيبقى طبيعي والمفروض يرجع ينزل الشارع عادي ويعدي من المكان عادي ومفيش مشكلة».

وحذر حسين من إمكانية إصابة الطفل ببعض المشكلات النفسية «ممكن يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة أو ده اضطراب لما الشخص يتعرض لموقف قوي جدا أو يشوف حد بيموت قصاده أو بيشوف جريمة قتل قصاده أو يتعرض لخطف وتعذيب تفضل الفكرة ثابتة في دماغه ويتعرض لكوابيس وتبول لا إرادي وخوف من النزول للشارع».

يجب أن يعتاد نزول الشارع مرة أخرى

ونصح حسين «لازم أنا أبتدي مفرجوش على الفيديو وأشتت انتباهه وأخليه يعتاد ينزل تاني وأفهمه الداخلية بذلوا مجهود قد إيه وإن اللي عملوا كده اتقبض عليهم وإن انت بطل وقدرت ومخفتش منهم وإنك رجعت بالسلامة وإنك بطل وإن المجرمين اتقبض عليهم وده علاج سلوكي معرفي».

طريقة العلاج باللعب

وكشف حسين عن طريقة أخرى لتأهيل الطفل «فيه علاج باللعب إنهم يبينوا اللي اتقبض عليهم وإنه متخطفش والفيديوهات تبقى للقبض على المجرمين مش اللي خطفوه».

وضرب حسين مثلًا للعلاج باللعب: «فيه علاج باللعب وبنلعب معاه إن البوليس قبض على الناس ونخيل له إنه ظابط البوليس اللي قبض على الناس»، مضيفًا: «وفيه كذا حاجة ممكن تتعمل عشان يعتاد الموقف ويحكي عادي ياما نشتته وننسيه الموقف كله لو أهله مفكروهوش بيه ولو متعاملوش معاه بضغط زايد وبخوف زايد هينسى إن شاء الله».

ونجحت الأجهزة الأمنية في استعادة طفل مخطوف من والدته بعدما انتشر فيديو لواقعة الخطف في وضح النهار بمدينة المحلة الكبرى وتم ضبط الجناة.