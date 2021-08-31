الطفل زياد بعد عودته: قالولي هنرميك في الترعة وأبوك هيدفع التمن (فيديو)

التقت «الوطن» في بث مباشر الطفل زياد البحيري، والذي تم تحريره بعد أن خطفه 3 ملثمين من أمام منزله بطريق طنطا - المحلة، داخل سيارة، وعصبوا عينيه بقطعة من القماش وطلبوا منه عدم إصدار أي أصوات وتهديده بالقتل، بحسبما قاله الطفل.

وأوضح الطفل زياد أن المتهمين بعد مسافة قريبة عقب خطفه استقلوا سيارة أخرى، وأنهم كانوا 3 رجال وأخبروه أن والده «هيدفع التمن»، ووضعوه داخل منزل مهجور صاحبه يدعى رضا، وشخص آخر كان ينام معه.

وأكد أن أحد المتهمين طلب منه الذهاب معه لشراء مايوه للجلوس على البحر، بدعوى الكذب وأنهم أخبروه أنهم سيقتلونه ويرمونه في الترعة، وإن الأجهزة الأمنية اقتحمت المكان المحبوس فيه، ولم يرَ المتهمين.

والد الطفل: دعوات المصريين وراء عودة ابني

وقال أحمد البحيري، والد الطفل زياد، إنه «يوجه الشكر إلى الأجهزة الأمنية على دورهم في عودة ابني إلى حضني، وأيضا بشكر كل المواطنين الذين وقفوا بجانبي منذ الأمس، وإن دعوات المصريين كانت العامل الرئيسي في عودة ابني إلى حضني».

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بدورها تمكن الأجهزة الأمنية بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كل الملابسات المحيطة بالواقعة من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل المحلة وإعادته لأهله سالماً.

وجاءت سرعة ضبط الجناة، كرسالة حاسمة بمدى قدرة الشرطة المصرية، على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.