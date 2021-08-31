الجنرال كريس.. آخر العسكريين الأمريكيين المنسحبين من أفغانستان

كشفت صورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، النقاب عن اسم آخر جندي أمريكي انسحب من أفغانستان.

وكانت واشنطن، أعلنت أمس الاثنين، أنها استكملت سحب قواتها من أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء أمس الاثنين، إن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون، والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان، مشيرة إلى أنهما كانا آخر من صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابول، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الجنرال دوناهيو، قائد الفرقة المحمولة جوا الـ 82، هو آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان.

أكثر من 122 ألف شخص نُقلوا جوا من «كابول» منذ 14 أغسطس الجاري

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من العاصمة الأفغانية «كابول» منذ 14 أغسطس الجاري، أي قبل يوم من استعادة حركة «طالبان» السيطرة على البلاد.

من جانبه، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الجيش الأمريكي أجلى أكثر من 7500 مدني يومياً على مدار 18 يوما، فيما أشارت وزارة الخارجية الامريكية، أمس الاثنين، إلى أن عملية إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان بين العمليات الأكثر تعقيدا في التاريخ الأمريكي.

بلينكن: نحو 6 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه «قبل عدة ساعات اختتمت هذه العملية وتم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص عن أفغانستان بنجاح»، موضحا أن هناك نحو 6 آلاف أمريكي بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

بدوره، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، أن ما لا يقل عن 2000 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ينشطون حاليا في أفغانستان.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية، إنها مستعدة لضرب مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان عند الضرورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال قائد القوات الجوية، مايك ويجستون، في حديث لصحيفة «التليجراف» البريطانية: «في نهاية المطاف يجب أن نكون قادرين على لعب دورنا في التحالف الدولي لدحر (داعش)، بغض النظر عما إذا كان الحديث عن الغارات أو إرسال قوات أو معدات إلى دولة معينة على نطاق واسع وبسرعة».

وأشار ويجستون، إلى أن أفغانستان تعتبر إحدى الدول التي يصعب الوصول إليها، لكن القوات البريطانية قادرة على العمل هناك.

القيادة المركزية الأمريكية:عطلنا 73 طائرة و70 آلية مدرعة في مطار كابول

وكشف مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الجيش عطل عشرات الطائرات والمركبات في مطار كابول قبل مغادرته، فيما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: «عطلنا 73 طائرة و70 آلية مدرعة من نوع (إم راب) و27 آلية هامڤيز في مطار كابول بشكل كامل»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار ماكنزي، إلى أن المحافظة على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلا، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة التعاون مع الدول المجاورة لأفغانستان لمساعدتها على التعامل بشكل أفضل مع تداعيات الأزمة.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو، إلى أن تلك الدول في المقدمة، على خط النار، فيما يتعلق بتداعيات هذه الأزمة منها عواقب الهجرة وما يتعلق بالاستقرار أو عدمه، وكذلك التهديدات الإرهابية.

بدوره، كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أن سبب امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان هو تجاهل مقدمي مشروع القرار للنقاط المبدئية التي أثارت قلق روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «الشرق الاوسط».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، قرارا تم تبنيه بأغلبية 13 صوتا وامتناع اثنين «روسيا -الصين»، بشأن أفغانستان، يركز على مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.

وطالب القرار رقم 2593 بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة أي بلد، أو لإيواء أو تدريب الإرهابيين، أو للتخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، مؤكدا أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان والتزامات حركة «طالبان»، ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

واقترحت موسكو، إضافة بنود حول التأثير السلبي لتجميد الأصول المالية الأفغانية، وإجلاء الكوادر الأفغانية الحاظية بالأهمية بالنسبة لاقتصاد أفغانستان.

كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يدعو حركة "طالبان" إلى ضمان إجلاء الأفغان من بلادهم دون أي عوائق، وصوت لصالح القرار 13 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

«طالبان» تنشر تسجيل فيديو أظهر سيطرة عناصرها على مطار كابول

بدورها، نشرت حركة «طالبان»، على «تويتر» تسجيل فيديو أظهر سيطرة عناصرها على مطار كابول، وكتبت تحت الفيديو: «قوات وحدة (بدري 313) العسكرية تبسط سيطرتها على الجزء الأخير المتبقي في مطار كابول، بعد هروب القوات المحتلة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.